"Ważna informacja dla całego środowiska sportów motorowych. Bardzo się cieszę, że dzięki wspólnym działaniom Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Automobilklubu Wielkopolskiego i Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska tor w Poznaniu pozostanie otwarty" - napisał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Rano informowano, że ten jedyny w Polsce tor wyścigowy z licencją został zamknięty. Powodem miało być przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wstrzymał wcześniejszą decyzję o zamknięciu Toru Poznań, wydaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2023 roku.
"Tor Poznań ponownie otwarty! (...) GIOŚ wstrzymuje zaskarżoną decyzję! Dziękujemy za współpracę" - tak z kolei napisał Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.