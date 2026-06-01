​87 minut potrzebowała liderka światowego rankingu tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka by awansować do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. W poniedziałek w Paryżu wygrała z podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego - Japonką Naomi Osaką 7:5, 6:3.

Aryna Sabalenka zagra w ćwierćfinale French Open / ALAIN JOCARD/AFP/East News / East News

Białorusinka, która w zeszłym roku przegrała z Amerykanką Coco Gauff w finale paryskiego turnieju, potrzebowała do awansu 87 minut. Był to pierwszy od 2023 roku kobiecy mecz w Paryżu rozegrany w prestiżowej sesji wieczornej.

Oba sety były wyrównane, ale w kluczowych momentach Sabalenka przejmowała kontrolę. Jej rywalką w środę będzie Diana Sznajder. Rozstawiona z numerem 23. Rosjanka wygrała z Amerykanką Madison Keys (19.) 6:3, 3:6, 6:0.