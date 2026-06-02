60-letnia kobieta zmarła, mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym. Para weszła do morza, by ratować swego psa. Zwierzę przeżyło. Do dramatu doszło w północno-zachodniej Anglii.

Pies pływający w morzu - zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Para 60-latków przebywała w sobotni wieczór na plaży Fleetwood w Thornton Cleveleys w hrabstwie Lancashire.

Ich pies w pewnym momencie wbiegł do morza. Jego właściciele, widząc, że zwierzę ma kłopoty, rzucili się na ratunek. Niestety, sami wpadli w tarapaty.

Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce około godziny 20:30. Straż Przybrzeżna wydobyła z wody kobietę i mężczyznę. Obydwoje zostali przewiezieni do szpitala.

Niestety, pomimo szybkiej akcji ratunkowej, kobieta zmarła w szpitalu. Mężczyzna jest w stanie krytycznym.

Pies został wyłowiony z morza - jest cały i zdrowy.

Jak pisze "Te Independent", to kolejny tragiczny wypadek związany z wodą podczas rekordowej fali upałów, która przetacza się przez Wielką Brytanię.