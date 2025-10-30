Policja blokowała drogi dojazdowe, ruch wstrzymano. W wyniku prac ziemnych w Tylmanowej w gm. Ochotnica (Małopolskie) doszło w czwartek do uszkodzenia gazociągu. Sytuacja jest już opanowana.

Utrudnienia w ruchu po uszkodzeniu gazociągu / Policja Nowy Targ /

W Tylmanowej w gminie Ochotnica doszło do uszkodzenia gazociągu podczas prac ziemnych.

Do wycieku gazu doszło w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową, w pobliżu wyjazdu z Ochotnicy Dolnej.

Policja blokowała wszystkie drogi dojazdowe do Ochotnicy od strony Nowego Targu, Harklowej, Krościenka, Łącka i Zasadnego.

Droga wojewódzka nr 969 była całkowicie zablokowana, a w rejonie zdarzenia ewakuowano mieszkańców.

Do wycieku gazu doszło w czwartek w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 969 z drogą powiatową na wysokości wyjazdu z Ochotnicy Dolnej. Na miejscu pracowała straż pożarna, policja i pogotowie gazowe. W działaniach uczestniczył również sztab kryzysowy gminy.

Ruch samochodowy był całkowicie wstrzymany. Policja blokowała wszystkie drogi dojazdowe do Ochotnicy od strony Nowego Targu, Harklowej, Krościenka, Łącka oraz Zasadnego.

Dzięki szybkiemu i sprawnemu działaniu wszystkich służb, sytuację opanowano. Obecnie droga jest przejezdna, jednak nadal występują niewielkie utrudnienia w ruchu - podała przed południem policja z Nowego Targu.

Służby apelują o rozwagę, cierpliwość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.