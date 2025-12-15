​Na zakopiańskim cmentarzu komunalnym odbyła się w poniedziałek zbiorowa ceremonia pochówku 48 dzieci martwo urodzonych. Uroczystość, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, stała się ważnym momentem wsparcia dla rodzin dotkniętych stratą oraz symbolicznym przełamaniem społecznego milczenia wokół żałoby po utraconych dzieciach.

Uroczystość pochówku dzieci martwo urodzonych w okresie od 26 marca do 30 października b.r. w Zakopanem miała charakter kościelny i została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP dr Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, takie pochówki mają istotne znaczenie społeczne. Podnoszą świadomość godności osobowej dziecka nienarodzonego oraz normy pietyzmu wobec jego zwłok i szczątków - wyjaśnił. Dodał, że afirmacja godności człowieka w okresie prenatalnym "implikuje okazanie szacunku dziecku poronionemu i martwo urodzonemu także po jego śmierci".

Jego zdaniem zbiorowe pogrzeby odpowiadają również na potrzeby osieroconych rodzin. Wskazują na konieczność uznania tożsamości rodzicielskiej oraz empatycznego towarzyszenia małżonkom w żałobie okołoporodowej, a także adekwatnego wsparcia starszego rodzeństwa - powiedział. Dodał, że uroczystości takie pełnią funkcję psychicznego i społecznego wsparcia. Należy je traktować jako formę interwencji kryzysowej oraz wezwanie do tworzenia kultury otwartości, która pozwala rodzinom godnie pożegnać dziecko i bezpiecznie przeżyć żałobę okołoporodową - dodał.

Jak ocenił, tego typu ceremonie przełamują wieloletnie społeczne milczenie wokół strat prenatalnych.

Rozmówca PAP zwrócił uwagę, że pochówki zbiorowe są często jedyną możliwą formą godnego pożegnania dziecka dla rodzin, które z różnych względów nie są w stanie zorganizować pogrzebu indywidualnego. Dzięki temu każde dziecko utracone przed narodzeniem, niezależnie od etapu ciąży, może mieć zapewniony godny pochówek - podkreślił.

Uproszczono procedury

Od sierpnia br. obowiązują nowe przepisy upraszczające dostęp do zasiłku macierzyńskiego i pogrzebowego dla kobiet po stracie dziecka. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zniosły obowiązek ustalania płci dziecka martwo urodzonego jako warunku uzyskania świadczeń. Zamiast tego wystarczające jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające martwe urodzenie, a w przypadku zasiłku pogrzebowego - także karta zgonu, niezależnie od czasu trwania ciąży. Celem nowych regulacji jest uproszczenie procedur oraz zapewnienie równego dostępu do świadczeń kobietom po poronieniu i rodzicom dzieci martwo urodzonych.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzeniem ministra zdrowia obowiązek pochowania dotyczy także dzieci martwo urodzonych, niezależnie od czasu trwania ciąży. Jeśli rodzice nie odbiorą szczątków ze szpitala, pogrzeb - najczęściej zbiorowy - organizuje gmina.

Kościół katolicki pozostawia decyzję o formie pogrzebu rodzicom i dopuszcza pogrzeb dzieci zmarłych przed chrztem, jeśli istniało pragnienie ich ochrzczenia. Rodzice mogą wybrać pochówek indywidualny lub udział w ceremonii zbiorowej, a dziecko może być pochowane także bez ustalenia płci.