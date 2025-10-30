76-letnia kobieta kierująca fiatem seicento przejechała pod prąd ponad 70 drogą ekspresową S7. Funkcjonariuszom z piaseczyńskiej policji (Mazowsze) powiedziała, że w pewnym momencie domyśliła się, że jedzie niezgodnie z przepisami, jednak nie widziała żadnego zjazdu i nie mogła opuścić drogi. Policjanci zabrali jej prawo jazdy, a sprawa znajdzie finał w sądzie.
- Najnowsze informacje znajdziesz na RMF24.pl
Interwencja policji zaczęła się od zgłoszenia do dyżurnego policji w Piasecznie o kierującej fiatem seicento, która drogę ekspresową S7 z Radomia w kierunku Warszawy przemierza pod prąd. Świadkowie poinformowali, że mimo trąbienia i dawania znaków światłami, kierująca nie zatrzymała się.
Policjanci ruszyli do akcji i pomiędzy węzłem Tarczyn a miejscowością Grzędy zatrzymali seicento. Okazało się, że za kierownicą auta siedziała 76-latka, która była wyraźnie zdezorientowana.
Policjantom tłumaczyła, że wracała z odwiedzin u koleżanki w Radomiu i nie wiedziała, jak znalazła się na trasie w kierunku Warszawy.
Jak opowiadała funkcjonariuszom, w pewnym momencie domyśliła się, że jedzie niezgodnie z przepisami, jednak nie widziała żadnego zjazdu i nie mogła opuścić drogi. Przejechała ponad 70 km.
Funkcjonariusze zatrzymali kierującej prawo jazdy, jak również sporządzili dokumentację. Ta sprawa swój finał będzie miała w sądzie - podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.