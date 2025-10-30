Mieszkanka Lubelszczyzny znalazła w swojej sałatce... gekona murowego. Jaszczurka przyjechała do kraju w paczce z rukolą i trafiła na sklepową półkę. Malutkie zwierzę, mieszczące się na palcu, zostało zauważone, dopiero gdy kobieta zaczęła przygotowywać sałatkę z fasolą. Mr. Bean - bo tak nazwano gekona - trafił do Fundacji Epicrates w Lublinie, która zajmuje się egzotycznymi zwierzętami. Tam otrzymał fachową opiekę i odpowiednie schronienie.

Gekon znaleziony w rukoli / Fundacja Epicrates / Facebook

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Niecodzienne znalezisko w sałatce

Mieszkanka Lubelszczyzny miała niecodziennie znalezisko w swojej kuchni. Kiedy przygotowywała sałatkę z rukolą i fasolą, między liśćmi znalazła malutką jaszczurkę. Zwierzę było tak małe, że mieściło się na opuszku palca. Na szczęście gekon uniknął "kąpieli" w occie i sosie, co mogłoby się dla niego źle skończyć.

Gekon murowy znaleziony w rukoli / Fundacja Epicrates

Kobieta zwróciła się do Fundacji Epicrates, która zajmuje się opieką nad egzotycznymi zwierzętami. Okazało się, że młody osobnik to gekon murowy (Tarentola mauritanica). "Miał dużo szczęścia w swej ogólnie pechowej sytuacji" - można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym przez fundację.

Specjaliści zapewnili mu fachową opiekę i schronienie. Zwierzę jest jednak mocno wychłodzone. "O rokowaniach będzie można coś więcej powiedzieć dopiero za kilka dni" - przekazała fundacja. Obecnie mieszka w sterylnym terrarium, w którym przejdzie kwarantannę. Nadano mu imię Mr. Bean.

Gekon murowy - skąd pochodzi?

Gekon murowy naturalnie występuje w okolicach basenu Morza Śródziemnego, ale także dalej w głąb lądu (m.in. Portugalia, Hiszpania, Północna Afryka, a także Włochy). Dorasta do nawet 18 cm, z czego połowę stanowi ogon.

Gekon murowy znaleziony w rukoli / Fundacja Epicrates / Facebook

Fundacja Epicrates przekazała, że to nie pierwszy raz, kiedy takie zwierzę przyjeżdża "na gapę" do Polski. Ukryte między produktami osobniki, trafiają pod ich opiekę co najmniej kilkanaście razy w roku. Organizacja apeluje, aby dokładnie sprawdzać zakupione warzywa i owoce. W ten sposób chronimy siebie i zwierzę. W praktyce warto:

dokładnie obejrzeć opakowanie jeszcze w sklepie;

rozpakowywać produkty bezpośrednio nad blatem, czy deską kuchenną, zamiast nad koszem na śmieci;

w przypadku znalezienia zwierzęcia - nie dotykać go gołą ręką, tylko zabezpieczyć w kartoniku i zgłosić się do lokalnej fundacji lub inspektoratu weterynaryjnego.

Dzięki temu ochronimy siebie i zwierzęta. Także ryzyko wprowadzenia do kuchni niepożądanych gości będzie dużo mniejsze.