Policja blokuje drogi dojazdowe, ruch wstrzymano. W wyniku prac ziemnych w Tylmanowej w gm. Ochotnica (Małopolskie) doszło w czwartek do uszkodzenia gazociągu.

Zablokowano wszystkie drogi dojazdowe / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Tylmanowej w gminie Ochotnica doszło do uszkodzenia gazociągu podczas prac ziemnych.

Do wycieku gazu doszło w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową, w pobliżu wyjazdu z Ochotnicy Dolnej.

Policja zablokowała wszystkie drogi dojazdowe do Ochotnicy od strony Nowego Targu, Harklowej, Krościenka, Łącka i Zasadnego.

Droga wojewódzka nr 969 jest całkowicie zablokowana, a w rejonie zdarzenia ewakuowano pięciu mieszkańców - powiedział wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.

Do wycieku gazu doszło w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 969 z drogą powiatową na wysokości wyjazdu z Ochotnicy Dolnej. Na miejscu pracuje straż pożarna, policja i pogotowie gazowe. W działaniach uczestniczy również sztab kryzysowy gminy.

Ruch samochodowy został całkowicie wstrzymany. Policja blokuje wszystkie drogi dojazdowe do Ochotnicy od strony Nowego Targu, Harklowej, Krościenka, Łącka oraz Zasadnego. Nie ma możliwości objazdu. Apelujemy, by nie próbować dojeżdżać w rejon zdarzenia - wszystkie alternatywne trasy, które może wskazywać nawigacja, prowadzą wąskimi, górskimi drogami - powiedział Królczyk.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Służby apelują o rozwagę, cierpliwość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.