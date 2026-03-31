​Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili we wtorek po południu czwarty - wysoki stopień zagrożenia lawinowego dla Tatr. Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna. Odradzane są wszelkie wyjścia w góry.

Tatry - zdjęcie poglądowe

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

Tatrzański Park Narodowy zamknięty do odwołania

Dyżurny ratownik TOPR skomentował, że lawiny mogą schodzić samoczynnie, osiągając dna dolin. We wtorek po południu dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego, z uwagi na bezpieczeństwo, zdecydowała o zamknięciu całego obszaru polskich Tatr dla ruchu turystycznego.

Władze TPN apelują do turystów o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu oraz o rezygnację z wyjść w góry. Jak podkreślono, bezpieczeństwo zależy od indywidualnych decyzji, a warunki w terenie są niekorzystne i niebezpieczne.

Co oznacza czwarty stopień zagrożenia lawinowego?

Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym na wielu stromych stokach. Należy się spodziewać licznych samoistnych dużych, a nawet bardzo dużych lawin. W górach wieje silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne.

Na Kasprowym Wierchu leży już ponad 170 cm śniegu. Dodatkowo silny wiatr utworzył znaczne nagromadzenia śniegu w okolicach grani. Zagrożenie lawinowe jest definiowane w międzynarodowej, pięciostopniowej skali.

Pierwszy stopień oznacza zagrożenie nieznaczne, drugi - umiarkowane, trzeci - znaczne, czwarty - duże, a piąty - bardzo duże. Piąty stopień występuje rzadko i oznacza sytuacje, w których lawiny mogą powodować katastrofalne zniszczenia, zagrażając m.in. drogom i zabudowaniom oraz sięgając dna dolin.