Od 18 maja turyści planujący wycieczkę do Morskiego Oka muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczyna się remont drogi prowadzącej do najpopularniejszego tatrzańskiego jeziora. Prace potrwają do końca miesiąca i całkowicie zablokują dostęp zarówno dla pojazdów, jak i pieszych.

Grzegorz Momot / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, remont, który rozpocznie się 18 maja i potrwa do końca miesiąca, obejmie wymianę nawierzchni asfaltowej na trzykilometrowym odcinku - od ronda na Łysej Polanie do fragmentu drogi między Polaną Palenicą a Wodogrzmotami Mickiewicza.

W tym czasie droga zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Oznacza to, że nie będzie można dojechać do parkingu na Polanie Palenicy, a także skorzystać z transportu wozami konnymi czy busami elektrycznymi.



Największe utrudnienia pod koniec maja

To jednak nie koniec utrudnień. Jak zapowiada inwestor, w ostatnim tygodniu miesiąca, od 25 do 29 maja, zamknięty zostanie również ruch pieszy.

Oznacza to, że nie będzie można dojść do Morskiego Oka najłatwiejszym i najbardziej popularnym szlakiem. W związku z zamknięciem drogi, turyści powinni rozważyć inne cele wycieczek lub wybrać mniej uczęszczane szlaki.



Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, dostęp do Morskiego Oka zostanie przywrócony z początkiem czerwca. Do tego czasu turyści muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty dotyczące sytuacji na szlakach.