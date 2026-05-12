Na zakopiańskich straganach pojawiła się nowość, która błyskawicznie zdobywa serca turystów. Pluszowe oscypki, inspirowane tradycyjnym podhalańskim serem, szturmem wdarły się na listę najchętniej kupowanych pamiątek pod Tatrami. Kolorowe, miękkie i zabawne maskotki coraz częściej konkurują z klasycznymi owieczkami i ciupagami.

Na Krupówkach w Zakopanem pojawiła się nowa maskotka - pluszowe oscypki, które szybko zdobywają serca turystów.

Pluszowe oscypki stylizowane są na tradycyjny podhalański ser, dostępne w różnych wersjach z kapeluszami i kokardkami.

To kolejny hit po pluszowych gęsiach i kapibarach, które stały się viralowymi pamiątkami ostatnich lat.

Zakopiańskie Krupówki od lat przyciągają tłumy turystów spragnionych nie tylko górskich widoków, ale i lokalnych pamiątek. Wśród stoisk z rękodziełem, tradycyjnymi ciupagami czy pluszowymi owieczkami pojawiła się nowość, która szybko stała się sensacją. Pluszowe oscypki, stylizowane na słynny podhalański ser, pojawiły się na straganach i niemal natychmiast podbiły serca odwiedzających.

Maskotki dostępne są w różnych wariantach - niektóre mają góralskie kapelusze, inne kokardki. Cena jednej maskotki to około 35 złotych.

Cieszą się powodzeniem. Schodzą. Bardzo fajnie. Ludzie kupują. Są zachwyceni - mówią w rozmowie z RMF FM sprzedawcy na Krupówkach. Ten nietypowy gadżet stał się nie tylko modnym prezentem, ale i nowym symbolem regionu.

Moda na pluszowe maskotki trwa

Stragany przy Krupówkach od lat oferują szeroki wybór pamiątek - od tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych po maskotki przedstawiające bohaterów popularnych kreskówek, takich jak Myszka Miki, Masza i Niedźwiedź czy Świnka Peppa. Jednak w ostatnich latach to właśnie nietypowe pluszaki zdobywają największą popularność.

W 2023 roku prawdziwym hitem okazały się pluszowe gęsi , które zaskoczyły nawet samych sprzedawców swoją popularnością. W 2025 roku furorę zrobiły pluszowe kapibary , których ceny sięgały nawet 200 złotych za największe egzemplarze. Moda na te zwierzęta rozpoczęła się od viralowej piosenki "Capybara song", która podbiła media społecznościowe.

Trend na pluszowe pamiątki rozwija się w najlepsze. Niedawno głośno było o pluszowym pierogu, który stał się symbolem zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Poduszka w kształcie pieroga, przyniesiona przez polskich łyżwiarzy figurowych, błyskawicznie podbiła serca internautów.

Czy pluszowe oscypki powtórzą sukces pluszowych gęsi, kapibar czy pierogów? Wszystko na to wskazuje, że tak. Już teraz cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a sprzedawcy przyznają, że maskotki "schodzą" błyskawicznie.