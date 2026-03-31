Do odwołania zastał zamknięty Tatrzański Park Narodowy - poinformowały władze parku. Wszystko przez trudne warunki pogodowe i obfite opady śniegu.

"Z powodu łamiących się pod ciężarem śniegu drzew oraz gałęzi cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego zostaje zamknięty do odwołania" - taki komunikat pojawił się na stronach TPN w mediach społecznościowych.

Powrót zimy

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformowały, że cały obszar parku zostaje zamknięty do odwołania. Wcześniej na wniosek TOPR TPN zamknął drogę do Morskiego Oka.

Działania TPN wynikają z niezwykle trudnych warunków pogodowych. Na Podhale w ostatnich dniach wróciła zima. W Tatrach wystąpiły obfite opady śniegu. Obowiązuje tam obecnie lawinowa "trójka".