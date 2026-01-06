Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek na stacji PKP w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim. Pociąg potrącił tam śmiertelnie człowieka. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, a pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Jedyna trasa kolejowa do Zakopanego jest zablokowana.
Jak wynika z pierwszych ustaleń, do wypadku doszło tuż po godzinie 14:00 w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
Pociąg relacji Zakopane-Gdynia, którym podróżowało około 650 pasażerów, potrącił osobę znajdującą się na torach.
Niestety, mimo szybkiej reakcji służb, życia poszkodowanego nie udało się uratować.
W wyniku zdarzenia żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń.
Na miejscu pracują wszystkie służby. Trwa zabezpieczenie terenu i czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia - przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Wypadek spowodował, że jedyna trasa kolejowa do Zakopanego jest zablokowana.
Jak poinformowała RMF FM Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity, organizaowana jest komunikacja zastępcza dla 650 pasażerów pociagu "Kaszub". Zostaną oni przewiezieni autobuami do Nowego Targu, skąd pojadą w dalszą trasę pociągiem.
Tymczasem na stacji w Zakopanem czekają podróżni, który mieli wracać kolejnymi trzema pociągami. Na razie nie wiadomo, kiedy będę mogli wyjechać spod Tatr.
Ich pociagi maja już blisko dwie godziny opóźnienia.
Służby apelują o cierpliwość i stosowanie się do poleceń obsługi.
