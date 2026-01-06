Do tragicznego wypadku doszło na terenie myjni samochodowej w Tychach. Nie żyje 65-letni mężczyzna po upadku do kanału technicznego. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.

Do tragicznego wypadku doszło w myjni bezdotykowej/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W poniedziałek wieczorem w Tychach doszło do tragicznego wypadku na terenie jednej z myjni samochodowych przy ul. Glinczańskiej.

65-letni mężczyzna wpadł do kanału technicznego.

Pomimo natychmiastowej pomocy świadków oraz szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia poszkodowanego nie udało się uratować.







Jak podaje portal tychy.naszemiasto.pl, na miejscu pracowały wszystkie służby - ratownicy medyczni, straż pożarna oraz policja.

Akcja ratunkowa rozpoczęła się jeszcze przed przyjazdem pogotowia, gdy świadkowie zdarzenia podjęli próbę reanimacji poszkodowanego.



Policja nie ujawnia, czy 65-latek był pracownikiem myjni, czy też klientem. Wszystkie czynności na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

Śledczy ustalają, jak doszło do wypadku i czy na terenie myjni zachowane były wszelkie zasady bezpieczeństwa.