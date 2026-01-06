Zimowa pogoda daje się we znaki mieszkańcom i podróżnym w Holandii. Silne mrozy, śnieg i oblodzenie doprowadziły do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym, kolejowym i drogowym. Największe lotnisko w kraju - Schiphol - odwołało około 400 lotów, a krajowa sieć kolejowa zmaga się z poważnymi utrudnieniami. Zamknięto niektóre szkoły i uczelnie wyższe.

Schiphol odwołuje setki lotów

Z powodu trudnych warunków pogodowych, na lotnisku Schiphol we wtorek z wyprzedzeniem odwołano około 400 lotów. Dotyczy to głównie połączeń europejskich, ale także części tras międzykontynentalnych.

Przed punktami informacyjnymi linii lotniczych, w tym KLM, ustawiały się długie kolejki pasażerów. Wielu z nich utknęło na lotnisku już od trzech dni.

Kolej wstrzymuje ruch, ograniczenia wokół Amsterdamu

Problemy nie ominęły także kolei. Krajowy przewoźnik Nederlandse Spoorwegen (NS) dopiero około godziny 10:00 we wtorek wznowił ruch pociągów po porannej, ogólnokrajowej przerwie spowodowanej awariami zwrotnic oraz usterką systemu informatycznego.

W rejonie Amsterdamu i prowincji Flevoland kursowanie pociągów pozostaje mocno ograniczone. Oznacza to dłuższy czas podróży i możliwe odwołania kolejnych połączeń.

Problemy na drogach i zamknięte szkoły

Na drogach sytuacja powoli się poprawia, jednak służby ostrzegają przed wieczornym szczytem. Jak informuje zarząd dróg i wód Rijkswaterstaat, rano doszło do wielu wypadków na śliskich trasach, w tym do zablokowania autostrady A12 po wypadku ciężarówki.  

W części kraju wstrzymano kursowanie autobusów, a niektóre uczelnie - w tym Uniwersytet w Utrechcie - odwołały zajęcia i egzaminy.

Zamknięte pozostają również wybrane szkoły średnie, głównie z powodu problemów z dojazdem i bezpieczeństwem na drogach.

Meteorolodzy zapowiadają, że mróz i opady śniegu mogą utrzymać się co najmniej do środy.

Władze apelują do mieszkańców i podróżnych, by w miarę możliwości pracować zdalnie i przed każdą podróżą dokładnie sprawdzać aktualne informacje o lotach oraz połączeniach kolejowych.