Zimowa pogoda daje się we znaki mieszkańcom i podróżnym w Holandii. Silne mrozy, śnieg i oblodzenie doprowadziły do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym, kolejowym i drogowym. Największe lotnisko w kraju - Schiphol - odwołało około 400 lotów, a krajowa sieć kolejowa zmaga się z poważnymi utrudnieniami. Zamknięto niektóre szkoły i uczelnie wyższe.
Z powodu trudnych warunków pogodowych, na lotnisku Schiphol we wtorek z wyprzedzeniem odwołano około 400 lotów. Dotyczy to głównie połączeń europejskich, ale także części tras międzykontynentalnych.
Przed punktami informacyjnymi linii lotniczych, w tym KLM, ustawiały się długie kolejki pasażerów. Wielu z nich utknęło na lotnisku już od trzech dni.