Kardynał Grzegorz Ryś chce spotkać się z burmistrzem Zakopanego i proboszczem parafii na Krupówkach. Chodzi o spór wokół świątecznego jarmarku z karuzelą, który urządzono na przykościelnym placu.

Jarmark świąteczny z karuzelą przed sanktuarium Najświętszej Rodziny przy Krupówkach w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Jarmark z karuzelą pojawił się na początku grudnia ub.r. na placu przy kościele pw. Św. Rodziny przy dolnych Krupówkach, jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w centrum Zakopanego. Teren został wydzierżawiony od proboszcza tamtejszej parafii.



Sporna instalacja zniknęła wraz z końcem karnawału, jednak Straż Miejska skierowała do sądu wniosek o ukaranie za jej ustawienie przy zabytku. Wcześniej funkcjonariusze wystawili łącznie siedem mandatów dla organizatorów jarmarku za ustawienie atrakcji w obrębie Parku Kulturowego. Cztery zostały przyjęte, pozostałych nie przyjęto - poinformował komendant Straży Miejskiej w Zakopanem Leszek Golonka.





Sporządziliśmy wniosek do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za ustawienie karuzeli-choinki i straganów. Sporządziliśmy kompletną dokumentację fotograficzną obiektów - przekazał Golonka.

W związku z zaistniałą sytuacją kard. Ryś jest gotowy spotkać się zarówno z proboszczem, jak i burmistrzem Zakopanego, aby wysłuchać obu stron i zapoznać się z wyjaśnieniami - poinformował rzecznik Archidiecezji Krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

W sprawach spornych to niezawisłe sądy mają zbadać sprawę i ocenić, czy doszło do naruszenia prawa - zaznaczył duchowny.

Kard. Grzegorz Ryś / Art Service / PAP

Jednoznaczne stanowisko władz Zakopanego

Miasto Zakopane wydało oświadczenie sprzeciwiło się komercyjnemu zagospodarowaniu przykościelnego placu. Wskazano, że teren znajduje się w granicach Parku Kulturowego Krupówki i w otoczeniu kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Obowiązująca uchwała zakazuje prowadzenia na tym obszarze działalności handlowej, usługowej i rozrywkowej poza lokalami.



"Z uwagi na przywiązanie do wiary i tradycji wyrażamy szczególną troskę o przestrzeń sakralną i zabytkową, która nie powinna być przekształcana w teren komercyjnej działalności rozrywkowej" - podkreślono w komunikacie.