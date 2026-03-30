W Tatrach i Zakopanem nie ustają intensywne opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu zanotowano właśnie rekordową w tym roku pokrywę śnieżną. Synoptycy zapowiadają jednak, że już w Wielkanoc pogoda ma się diametralnie zmienić.
W poniedziałek na szczycie Kasprowego Wierchu zmierzono 141 cm śniegu, co jest najwyższą wartością tej zimy i wiosny.
Mamy na Kasprowym Wierchu największą pokrywę śnieżną tej zimy i wiosny, ale to jeszcze nie koniec opadów. W kolejnych dniach śniegu na szczytach przybędzie nawet o 30 cm – poinformował Paweł Parzuchowski z zakopiańskiej stacji IMGW.