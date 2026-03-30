W Tatrach i Zakopanem nie ustają intensywne opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu zanotowano właśnie rekordową w tym roku pokrywę śnieżną. Synoptycy zapowiadają jednak, że już w Wielkanoc pogoda ma się diametralnie zmienić.

W poniedziałek na szczycie Kasprowego Wierchu zmierzono 141 cm śniegu, co jest najwyższą wartością tej zimy i wiosny. 

Mamy na Kasprowym Wierchu największą pokrywę śnieżną tej zimy i wiosny, ale to jeszcze nie koniec opadów. W kolejnych dniach śniegu na szczytach przybędzie nawet o 30 cm – poinformował Paweł Parzuchowski z zakopiańskiej stacji IMGW.

Dla porównania, podczas minionej zimy pokrywa śnieżna na Kasprowym przekroczyła metr jedynie pod koniec lutego, osiągając maksymalnie 106 cm. Obecne wartości są więc wyraźnie wyższe, choć – jak podkreślają meteorolodzy – nadal widoczny jest niedobór śniegu w Tatrach.

Daleko do historycznych rekordów

Mimo imponujących opadów, do historycznych rekordów wciąż daleko. 

Wciąż brakuje nam do średniej wieloletniej. Na przełomie marca i kwietnia w Tatrach notujemy zwykle najwyższą pokrywę śnieżną, ale do rekordu ostatniego trzydziestolecia jest jeszcze daleko. W marcu 2009 r. na Kasprowym leżało 335 cm śniegu – przypomina Parzuchowski.  

Normy śniegu dla zimowych miesięcy na Kasprowym Wierchu wynoszą: grudzień – 56,1 cm, styczeń – 92,7 cm, luty – 130,5 cm. W poprzednich latach notowano znacznie wyższe wartości: w grudniu 2017 r. było to 226 cm, w styczniu 2019 r. – 235 cm, a w lutym 2020 r. – aż 280 cm.

Zakopane pod śniegiem

Intensywne opady śniegu dają się we znaki także w samym Zakopanem. Śniegu nieustannie przybywa, a mieszkańcy muszą regularnie odśnieżać swoje posesje. Na ulicach miasta pracują pługopiaskarki, by zapewnić przejezdność dróg.

Intensywnymi opadami śniegu zaskoczone są też bociany, których gniazda są białe od śniegu. 

Prognozy na najbliższe dni są bardziej optymistyczne. Według meteorologów, już w sobotę opady powinny ustać, a temperatura zacznie rosnąć. 

Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wiosenną aurę – będzie cieplej i słonecznie. Te prognozy są obarczone pewnym ryzykiem, ale wszystkie modele wskazują na ocieplenie w Wielkanoc – zaznacza Parzuchowski. 

Synoptycy przypominają jednak, że w Zakopanem i Tatrach nawroty zimy mogą występować nawet do 10 maja. Mieszkańcy i turyści powinni więc być przygotowani na kolejne niespodzianki pogodowe.

