Tragedia w okolicach Ruidoso w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. W czwartek rozbił się tam niewielki samolot medyczny. Zginęły wszystkie cztery osoby znajdujące się na pokładzie maszyny - podała agencja AP, cytując miejscowych urzędników.

Katastrofa samolotu medycznego w USA / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W pobliżu miasta Ruidoso w Nowym Meksyku rozbił się medyczny samolot - zginęły wszystkie cztery osoby na pokładzie.

Katastrofa wydarzyła się w czwartek nad ranem czasu miejscowego, na terenie zalesionym; doszło do pożaru.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana.

Do wypadku doszło w czwartek nad ranem czasu miejscowego (w czwartek rano w Polsce) na terenie zalesionym, co skutkowało pożarem - powiedział przedstawiciel władz hrabstwa Lincoln, Jason Burns.

Według Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) samolot wystartował z lotniska Roswell Air Center i kierował się w stronę lotniska regionalnego w Sierra Blanca.

FAA i Narodowa Rada ds. Bezpieczeństwa Transportu zapowiedziały dochodzenie w sprawie katastrofy.

W południowej części Nowego Meksyku jest obecnie sucho i gorąco, a w okolicach Ruidoso ostrzega się przed pożarami lasów - podkreśliła AP.