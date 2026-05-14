Najnowsze badania archeologiczne i genetyczne rzucają nowe światło na początki relacji człowieka z koniem. Przesuwają granicę udomowienia tych zwierząt o całe stulecia wstecz. Okazuje się, że ludzie wykorzystywali konie w zorganizowany sposób już w IV tysiącleciu p.n.e., znacznie wcześniej, niż dotychczas sądzono. Wnioski te wzbogacają nasze rozumienie historii ludzkości. Podkreślają, jak istotną rolę w rozwoju cywilizacji odegrały konie. Naukowcy z Harvard University i University of Helsinki piszą o tym na łamach czasopisma "Science Advances".

jeźdźcy Botai z Kazachstanu. Kadr z filmu dokumentalnego Equus – Story of the Horse (2018-19) / Niobe Thompson, Handful of Films (Vancouver, Canada) / Materiały prasowe

Jak wyglądały badania?

Analizy archeologiczne, badania kości oraz analizy próbek starożytnego DNA wykazały, że na rozległych terenach od zachodniej Syberii po Europę Środkową występowały niegdyś trzy odrębne populacje koni, określane jako DOM1, DOM2 i DOM3. Próby oswajania tych zwierząt miały miejsce niezależnie w różnych regionach już około 3500–3000 lat p.n.e., a być może nawet wcześniej. Szczególnie istotną rolę odegrał lud Jamnaja, który na krótko przed 3000 r. p.n.e. rozpoczął jazdę na koniach z populacji DOM2 i sprowadzał je na zachód.

Konie z populacji DOM2 zostały w pełni udomowione między 2200 a 2100 r. p.n.e. To właśnie te zwierzęta, rozpowszechnione przez ruchliwe grupy ludzkie, błyskawicznie rozprzestrzeniły się po całej Eurazji i Bliskim Wschodzie, stając się przodkami wszystkich współczesnych koni domowych.

Dotychczas dominowało przekonanie, że prawdziwe udomowienie konia nastąpiło dopiero wtedy, gdy w populacji DOM2, bezpośrednich przodków współczesnych koni domowych, pojawiły się korzystne mutacje genów odpowiedzialnych za wytrzymałość i łagodniejszy temperament. To właśnie te cechy miały umożliwić szerokie wykorzystanie koni w transporcie, rolnictwie i wojskowości. Jednak coraz więcej dowodów wskazuje, że proces udomowienia był stopniowy, zróżnicowany regionalnie i rozpoczął się znacznie wcześniej – już w IV, a nawet V tysiącleciu p.n.e.

Analizy genomów starożytnych koni pozwoliły wyróżnić trzy główne linie genetyczne: DOM1 (konie z Botai w Azji Środkowej, ok. 3500-3100 p.n.e.), DOM2 (konie stepowe z obszaru Ponto-Kaspijskiego, związane z kulturą Jamnaja, ok. 3200-2600 p.n.e.) oraz DOM3 (konie z Europy Środkowej i Anatolii, ok. 3500-3000 p.n.e.). Każda z tych populacji podlegała działaniom ludzi. Ślady użytkowania koni do jazdy, a także dojenia ich pojawiają się w materiale archeologicznym na długo przed ekspansją DOM2.

Trzy rejony udomowienia koni / Rys. Jani Närhi / Materiały prasowe

Jaką rolę w historii ludzkości odegrały konie?

Udomowienie konia nie było jednorazowym wydarzeniem, lecz długotrwałym, złożonym procesem, naznaczonym licznymi próbami, niepowodzeniami i sukcesami. Przez wiele pokoleń, na rozległych obszarach, ludzie stopniowo oswajali konie, zanim doszło do pełnego udomowienia tuż przed 2000 r. p.n.e. W tym okresie konie były już wykorzystywane w zaawansowany sposób, do jazdy, pracy i handlu, zanim jeszcze można było mówić o ich całkowitym podporządkowaniu człowiekowi.

Jak podkreślają badacze, te odkrycia zmieniają nasze spojrzenie na historię ludzkości. Konie bowiem odegrały kluczową rolę w rozwoju cywilizacji, umożliwiając szybkie przemieszczanie się, ekspansję terytorialną oraz rozwój handlu i komunikacji.

Rola koni w dziejach świata jest trudna do przecenienia. Od wielkich migracji ludów stepowych, takich jak Hunowie, Awarowie, Madziarowie czy Mongołowie, przez ich decydujące znaczenie w konfliktach zbrojnych, aż po czasy I i II wojny światowej, konie były nieodłącznym towarzyszem człowieka. Odegrały także kluczową rolę w podboju Ameryk przez konkwistadorów. Przez wieki, zanim nastała era industrializacji i motoryzacji, stanowiły podstawowy środek transportu.

Przełomowe znaczenie miało wspólne wykorzystanie konia i koła. Około 3500-3000 r. p.n.e. ludy stepowe rozpoczęły ekspansję na wschód i zachód, przynosząc ze sobą wynalazek koła. Pierwsze wozy ciągnęły woły, jednak konie pojawiły się niemal równocześnie. Jeździec na koniu mógł pokonać dystans w kilka godzin, podczas gdy wóz potrzebował na to kilku dni. Oba wynalazki zrewolucjonizowały mobilność i transport, zmieniając oblicze społeczeństw.

Naukowcy wskazują, że ten skok mobilności miał również wpływ na rozprzestrzenianie się języków protoindoeuropejskich. To właśnie dzięki koniom i wozom ludzie przemieszczali się na ogromne odległości, niosąc ze sobą nie tylko towary, ale także słowa. Dzisiejsze języki Europy i Azji mają swoje korzenie w tamtych odległych czasach i wędrownych społecznościach.

Koń Przewalskiego z Korkeasaari Zoo / Fot. Korkeasaari Zoo / Materiały prasowe

Czy na świecie są jeszcze naprawdę dzikie konie?

Współcześnie nie istnieją już prawdziwie dzikie konie. Nawet koń Przewalskiego, przez długi czas uznawany za relikt dzikiej przyrody, okazał się potomkiem dawnych udomowionych populacji. To dowód na to, jak głęboko człowiek wpłynął na ewolucję i kształtowanie się populacji koni na przestrzeni tysiącleci.

Dziś konie są dla wielu ludzi źródłem fascynacji, przyjaźni i pasji. Poznanie najwcześniejszych etapów relacji człowieka z koniem pozwala lepiej zrozumieć, jak powstało to wyjątkowe partnerstwo, które na zawsze odmieniło losy ludzkości.