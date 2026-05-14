Nad Europą, w tym nad Polską, może przelecieć wyniesiony w przestrzeń kosmiczną obiekt. Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację. Podano szacunkowe okno czasowe jego wejścia w atmosferę.

Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje ponowne wejście w atmosferę obiektu FREGAT R/B (NORAD: 68537, COSPAR: 2026-061S).

Obiekt może przelecieć m.in. nad Europą, w tym nad Polską.

Monitorowany obiekt to FREGAT R/B (NORAD: 68537, COSPAR: 2026-061S), który został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną 23 marca 2026 r. z kosmodromu w Plesiecku (Rosja).

"Aktualnie szacowane okno wejścia w atmosferę to okres od 16 maja, godz. 08:43 do 17 maja, godz. 13:49 czasu polskiego. Ze względu na parametry orbity przelot obiektu może przebiegać m.in. nad Europą, w tym nad Polską" - podała Polska Agencja Kosmiczna w czwartkowym komunikacie.

Według agencji z uwagi na szacowaną masę obiektu, która wynosi około 1000 kg, oraz brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę.

"Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami" - zapewniła POLSA, apelując przy tym o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów.