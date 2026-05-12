Alicja Szemplińska, która reprezentowała Polskę podczas pierwszego półfinału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu, zakwalifikowała się do wielkiego finału. Wokalistka wystąpiła z utworem „Pray” jako czternasta w kolejności. "Czternastka" okazała się szczęśliwa, ale organizatorzy imprezy długo trzymali nas w niepewności, ogłaszając awans Polki dosłownie w ostatnim momencie.

Alicja Szemplińska podczas próby przed półfinałem Eurowizji 2026 / IMAGO/Julian Sindric/Imago Stock and People/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

We wtorek, 12 maja 2026 roku, o godzinie 21:00 rozpoczął się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W Wiener Stadthalle o awans do wielkiego finału walczyli reprezentanci piętnastu państw, w tym Polska. Alicja Szemplińska zaprezentowała się jako czternasta z utworem "Pray". Polska wokalistka nie zawiodła i zdobyła miejsce w finale konkursu.

Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia.

Instagram Rolka

Oprócz Polski, w pierwszym półfinale wystąpili artyści z takich krajów jak Mołdawia, Szwecja, Chorwacja, Grecja, Portugalia, Gruzja, Finlandia, Czarnogóra, Estonia, Izrael, Belgia, Litwa, San Marino oraz Serbia. Każdy z wykonawców walczył o miejsce w finałowej dziesiątce, którą wybiorą wspólnie widzowie oraz międzynarodowe jury.

W tym roku - inaczej niż ostatnio - wpływ na wyniki półfinałów mają nie tylko widzowie, ale też międzynarodowe jury. Po sumowaniu punktów z obu głosowań ogłoszono dziesięć przechodzących dalej państw.

Do finału, oprócz Polski dostały się również: Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa.

Drugi półfinał odbędzie się w czwartek, 14 maja, a wielki finał zaplanowano na sobotę, 16 maja.

Oprócz finalistów z półfinałów, w finale wystąpią także przedstawiciele tzw. "Big 4" (Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania) oraz Austria jako gospodarz.