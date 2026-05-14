Bogusław Oleksy został powołany przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Tomasza Gawlika, Jolantę Gruszkę i Artura Wojtkowa powołano na stanowisko wiceprezesów - poinformowała spółka.

W październiku 2025 r. rada nadzorcza JSW odwołała Ryszarda Jantę ze stanowiska prezesa spółki i powierzyła wówczas Bogusławowi Oleksemu pełnienie obowiązków prezesa do dnia jego powołania.

Nowy zarząd JSW

Jak poinformował zarząd spółki w czwartkowym raporcie, wraz z Oleksym w skład zarządu kolejnej kadencji wejdą także trzy inne osoby - Tomasz Gawlik będzie zastępcą prezesa ds. rozwoju, Jolanta Gruszka została powołana na stanowisko wiceprezesa ds. handlu, a Artur Wojtków będzie wiceprezesem JSW ds. pracy i polityki społecznej.

Spółka dodała, że osoby te zostaną powołane w skład zarządu XII kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2025 r. Tego dnia wygasną mandaty członków zarządu JSW XI kadencji.

Zarząd JSW poinformował również, że rada nadzorcza powierzyła Oleksemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa ds. ekonomicznych - od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu powołania innej osoby na to stanowisko. Pozostałe informacje o powołanych członkach zarządu JSW spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.

W środę spółka poinformowała o rezygnacji przewodniczącego rady nadzorczej JSW Andrzeja Karbownika, który swoją decyzję uzasadnił różnicą zdań w sprawie restrukturyzacji spółki. "Jako powód rezygnacji p. Andrzej Karbownik wskazał różnicę zdań, co do sposobu, instrumentów i tempa prowadzenia restrukturyzacji Spółki" - przekazała JSW. Karbownik zasiadał w radzie nadzorczej JSW od połowy grudnia 2025 r. Został do niej zgłoszony przez Ministra Aktywów Państwowych.

Restrukturyzacja JSW

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku przez zarząd ryzykiem utraty płynności. Niedawno spółka poinformowała o zamiarze zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu. W lutym zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia koszów pracy. Inne działania restrukturyzacyjne to m.in. sprzedaż niektórych aktywów.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.