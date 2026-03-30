W Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie (woj.wielkopolskie) narasta niepokój związany z przyszłością oddziału onkologii. Jak wynika z informacji przekazanych przez personel medyczny, oddział może zostać zlikwidowany, a decyzja ta miałaby być podyktowana względami finansowymi. "Od dwóch tygodni mamy zakaz przyjmowania nowych pacjentów" - alarmują lekarze i pielęgniarki.

Na naszą skrzynkę fakty@rmf.fm trafił w tej sprawie apel lekarzy z prośbą o interwencję.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, który zajął się tą sprawą, według relacji pracowników szpitala w ostatnich dniach około 10 osób straciło możliwość rozpoczęcia leczenia na oddziale onkologicznym.

Zakaz przyjmowania nowych pacjentów obowiązuje już od dwóch tygodni. Personel wskazuje, że powodem takich decyzji są oszczędności, ponieważ oddział przynosi straty finansowe.

Pacjenci walczą o oddział

Zaniepokojeni pacjenci nie pozostają bierni. Przygotowali petycję, która ma zostać przedstawiona podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Społecznej szpitala.

Dokument trafi do władz szpitala, powiatu oraz miasta.

Pacjenci podkreślają, że zamknięcie oddziału pozbawi ich dostępu do niezbędnego leczenia w miejscu zamieszkania.

Jest plan zabezpieczenia pacjentów

Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, jest plan zabezpieczenia pacjentów na wypadek likwidacji oddziału onkologii klinicznej w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie.

Pacjenci mają zostać przeniesieni do innych szpitali - w Kaliszu, w Pleszewie i w Śremie. Tam będą mogli kontynuować chemioterapię.

Stanowisko dyrekcji i NFZ

Dyrekcja szpitala na razie nie komentuje sprawy. Oświadczenie ma zostać wydane dopiero po zakończeniu posiedzenia Rady Społecznej, które odbędzie się w poniedziałek.

Z kolei wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nie otrzymał jeszcze żadnych oficjalnych pism dotyczących likwidacji oddziału.

NFZ wyjaśnia również, że szpital nie posiada umowy na prowadzenie oddziału onkologicznego jako takiego, a jedynie na realizację chemioterapii w trybie hospitalizacji.