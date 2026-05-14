Adam Leszkiewicz złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty ze skutkiem na dzień 31 maja - podała w czwartek spółka.

"Pan Adam Leszkiewicz w przesłanym oświadczeniu za przyczyny swojej rezygnacji podał intensywne wyzwania i ilość zadań w pracy zawodowej oraz dokonaną przez radę nadzorczą w dn. 29.04.2026 r. ocenę sprawozdań spółki zamykających rok 2025" - napisano w komunikacie.

Adam Leszkiewicz jest od maja 2025 r. prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wcześniej - od kwietnia 2024 r. do maja 2025 r. - był prezesem Grupy Azoty. Po rezygnacji z funkcji prezesa wszedł w skład rady nadzorczej chemicznej grupy.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.