W lesie w pobliżu Bachowa w powiecie przemyskim na Podkarpaciu znaleziono niewielkich rozmiarów komercyjny płatowiec. Jak informuje Żandarmeria Wojskowa, obiekt został zabezpieczony do dalszych badań. W rozmowie z RMF FM rzecznik ŻW dodał, że model samolotu zauważył pracownik leśny.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

We wtorek 12 maja w lesie w pobliżu miejscowości Bachów, w gminie Krzywcza znaleziono niewielkich rozmiarów komercyjny płatowiec, czyli mały model samolotu. Najprawdopodobniej został on wydrukowany w drukarce 3D.

Sprawą zajął się Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, pod nadzorem prokuratora z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

"Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego" - informuje rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Jak powiedział nam ppłk Rozkosz, obiekt został znaleziony przez pracownika leśnego podczas obchodu lasu. Płatowiec zaplątał się w koronę drzewa. Miejsce, w którym go zauważono, to gęsty las, oddalony od zabudowań.

Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny specjalistycznych służb pod kątem zagrożenia biologicznego, chemicznego i pirotechnicznego. Okazało się, że żadnego zagrożenia nie było.

Teraz obiekt będzie badany w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.