W lesie w pobliżu Bachowa w powiecie przemyskim na Podkarpaciu znaleziono niewielkich rozmiarów komercyjny płatowiec. Jak informuje Żandarmeria Wojskowa, obiekt został zabezpieczony do dalszych badań. W rozmowie z RMF FM rzecznik ŻW dodał, że model samolotu zauważył pracownik leśny.
We wtorek 12 maja w lesie w pobliżu miejscowości Bachów, w gminie Krzywcza znaleziono niewielkich rozmiarów komercyjny płatowiec, czyli mały model samolotu. Najprawdopodobniej został on wydrukowany w drukarce 3D.
Sprawą zajął się Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, pod nadzorem prokuratora z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.
"Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego" - informuje rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.
Jak powiedział nam ppłk Rozkosz, obiekt został znaleziony przez pracownika leśnego podczas obchodu lasu. Płatowiec zaplątał się w koronę drzewa. Miejsce, w którym go zauważono, to gęsty las, oddalony od zabudowań.
Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny specjalistycznych służb pod kątem zagrożenia biologicznego, chemicznego i pirotechnicznego. Okazało się, że żadnego zagrożenia nie było.
Teraz obiekt będzie badany w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.