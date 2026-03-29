Na Podhalu zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Śnieg i niskie temperatury zaskoczyły nie tylko mieszkańców regionu, ale także bociany, które właśnie wróciły z dalekiej migracji. Czy ptaki poradzą sobie w trudnych warunkach? Eksperci uspokajają, ale ostrzegają przed długotrwałym ochłodzeniem.
W okolicach Nowego Targu i Zakopanego bociany już rozpoczęły okres lęgowy. Tymczasem powrót zimowej aury sprawił, że ptaki muszą zmierzyć się z opadami śniegu i niskimi temperaturami.
Mieszkańcy regionu z niepokojem obserwują sytuację i zastanawiają się, czy bociany przetrwają w takich warunkach.
Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyjaśnia, że kilkudniowe załamanie pogody nie jest dla bocianów śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli jednak zimowa aura utrzyma się dłużej, ptaki mogą mieć trudności z dostępem do pokarmu. Część z nich może zdecydować się na odlot w poszukiwaniu lepszych warunków.
Sytuację komplikuje fakt, że bociany są już w okresie lęgowym. Przywiązanie do miejsc gniazdowania może sprawić, że ptaki mimo trudnych warunków pozostaną w swoich gniazdach, czekając na poprawę pogody.
Ekspert zwraca uwagę, że bociany po przebyciu kilku tysięcy kilometrów są osłabione.
Trzeba pamiętać, że bociany przeleciały kilka tysięcy kilometrów i zużyły zapasy energii. Te, które nie zdążyły się wzmocnić przed nadejściem śniegu, mogą mieć trudniej – podkreśla Menderski.
W przypadku przedłużającej się zimy możliwa jest pomoc ze strony człowieka. Przyrodnicy zalecają jednak ostrożność.
Bocianom można podawać drobiowe podroby, takie jak serduszka czy płucka, kawałki mięsa drobiowego z kośćmi i skórą lub drobne ryby. Należy unikać resztek jedzenia oraz produktów przetworzonych i solonych.
Bociany są generalistami pokarmowymi i w naturze radzą sobie bardzo dobrze, zjadając m.in. gryzonie, płazy, owady czy dżdżownice. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych mogą jednak zbliżać się do ludzi i wtedy taka pomoc może mieć znaczenie – dodaje Menderski.
Podobne epizody pogodowe zdarzały się już w poprzednich latach. Przyrodnicy podkreślają, że ptaki zazwyczaj potrafią przeczekać krótkotrwałe nawroty zimy.
Kluczowe będzie jednak to, jak długo utrzyma się obecna pokrywa śnieżna i niska temperatura.