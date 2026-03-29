Na Podhalu zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Śnieg i niskie temperatury zaskoczyły nie tylko mieszkańców regionu, ale także bociany, które właśnie wróciły z dalekiej migracji. Czy ptaki poradzą sobie w trudnych warunkach? Eksperci uspokajają, ale ostrzegają przed długotrwałym ochłodzeniem.

Shutterstock / Józef Niedziałek / PAP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Bociany w śniegu - niecodzienny widok na Podhalu

W okolicach Nowego Targu i Zakopanego bociany już rozpoczęły okres lęgowy. Tymczasem powrót zimowej aury sprawił, że ptaki muszą zmierzyć się z opadami śniegu i niskimi temperaturami.

Mieszkańcy regionu z niepokojem obserwują sytuację i zastanawiają się, czy bociany przetrwają w takich warunkach.



Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyjaśnia, że kilkudniowe załamanie pogody nie jest dla bocianów śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli jednak zimowa aura utrzyma się dłużej, ptaki mogą mieć trudności z dostępem do pokarmu. Część z nich może zdecydować się na odlot w poszukiwaniu lepszych warunków.

Sytuację komplikuje fakt, że bociany są już w okresie lęgowym. Przywiązanie do miejsc gniazdowania może sprawić, że ptaki mimo trudnych warunków pozostaną w swoich gniazdach, czekając na poprawę pogody.

Zmęczone po migracji, potrzebują energii

Ekspert zwraca uwagę, że bociany po przebyciu kilku tysięcy kilometrów są osłabione.

Trzeba pamiętać, że bociany przeleciały kilka tysięcy kilometrów i zużyły zapasy energii. Te, które nie zdążyły się wzmocnić przed nadejściem śniegu, mogą mieć trudniej – podkreśla Menderski.



Zakopane zasypane śniegiem / Józef Niedziałek / PAP

W przypadku przedłużającej się zimy możliwa jest pomoc ze strony człowieka. Przyrodnicy zalecają jednak ostrożność.

Bocianom można podawać drobiowe podroby, takie jak serduszka czy płucka, kawałki mięsa drobiowego z kośćmi i skórą lub drobne ryby. Należy unikać resztek jedzenia oraz produktów przetworzonych i solonych.

Bociany są generalistami pokarmowymi i w naturze radzą sobie bardzo dobrze, zjadając m.in. gryzonie, płazy, owady czy dżdżownice. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych mogą jednak zbliżać się do ludzi i wtedy taka pomoc może mieć znaczenie – dodaje Menderski.



Podobne epizody pogodowe zdarzały się już w poprzednich latach. Przyrodnicy podkreślają, że ptaki zazwyczaj potrafią przeczekać krótkotrwałe nawroty zimy.

Kluczowe będzie jednak to, jak długo utrzyma się obecna pokrywa śnieżna i niska temperatura.















