Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, którzy podczas majówki planują wyprawy w góry, by wcześniej zarezerwowali miejsce na parkingach w rejonie Morskiego Oka. Służby parku ostrzegają, że w internecie pojawiają się oferty reklamowane jako "parking do Morskiego Oka", które nie należą do TPN i takie bilety nie są potem uwzględniane.

Parking można rezerwować z wyprzedzeniem, kupując e-bilet online. Na oficjalnych parkingach TPN w rejonie Morskiego Oka obowiązują elastyczne ceny. "Kupując bilet z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, nie tylko macie gwarancję miejsca, ale także skorzystacie z niższej ceny. W dniu przyjazdu bilety będą droższe, a wolnych miejsc może już nie być" - informuje TPN. Jeśli plany się zmienią, bilet można zwrócić, najpóźniej do g. 12.00 w dniu poprzedzającym przyjazd. Turyści, którzy chcą zostawić samochód na parkingu w rejonie Morskiego Oka na kilka dni, powinni kupić bilety na każdy z nich i zgłosić obsłudze dłuższy postój. Wcześniej wykupiony e-bilet powinny mieć osoby nocujące w schroniskach i korzystające z miejsc dla niepełnosprawnych. Parking składa się z trzech części, które znajdują się bliżej lub dalej od górskich szlaków. O miejscu zaparkowania decyduje kolejność przyjazdu - nie ma możliwości wyboru miejsca. Służby parku ostrzegają przed biletami parkingowymi z innych źródeł! "Takich biletów nie uwzględniamy" - zaznacza TPN.

