Od rana na Podhalu intensywnie pada śnieg, a prognozy zapowiadają dalsze opady oraz ujemne temperatury. Warunki na drogach są trudne, a dodatkowym problemem są pojazdy poruszające się na oponach wielosezonowych. W Zakopanem wiele ulic jest zamkniętych, w mieście panuje wzmożony ruch przed sylwestrem.

Zakopane w sylwestra / Grzegorz Momot / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W Zakopanem łatwo o zator

Kierowcy, którzy nie zmienili opon na zimowe, nie radzą sobie na stromych i wąskich odcinkach prowadzących m.in. do pensjonatów, hoteli i stacji narciarskich.

Wystarczy jeden pojazd, który nie jest w stanie podjechać pod wzniesienie, aby powstał zator - podkreśla rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek.

Rzecznik przypomina, że choć polskie przepisy nie nakładają obowiązku jazdy na oponach zimowych, to w warunkach górskich są one niezbędne. Kierowcom zaleca również posiadanie łańcuchów śniegowych, a w szczególności dotyczy to samochodów ciężarowych, autokarów i pojazdów dostawczych, które na oznakowanych odcinkach dróg powinny bezwzględnie stosować łańcuchy.

Korki przed imprezą sylwestrową

Sytuację dodatkowo komplikują utrudnienia w centrum Zakopanego związane z organizacją koncertu sylwestrowego na górnej Równi Krupowej. Od rana tworzą się tam duże korki, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki, Chramcówki, 3 Maja i Sienkiewicza.

Część ulic została zamknięta. Ruchem kierują policjanci i służby porządkowe, ale problemy z orientacją w objazdach mają zwłaszcza turyści zagraniczni.

Urząd Miasta Zakopane poinformował, że w zależności od rozwoju sytuacji policja może zdecydować o zamknięciu kolejnych ulic w rejonie centrum, w tym fragmentów ulic. Zamknięte zostały także niektóre parkingi w centrum miasta. Kierowcom udostępniono parking typu park & ride przy dworcu kolejowym.

Korzystaj z tras alternatywnych

Służby apelują do kierowców o planowanie podróży z wyprzedzeniem, korzystanie z tras alternatywnych - przez Olczę w przypadku wschodniej części miasta oraz przez Czarny Dunajec od strony zachodniej - a także, w miarę możliwości, o poruszanie się po centrum Zakopanego pieszo.