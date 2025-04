Zmasowany cyberatak na System Rejestrów Państwowych. W środę przed południem tysiące obywateli miało trudności z dostępem do kluczowych usług administracyjnych. Rząd zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Co dokładnie się wydarzyło i czy nasze dane są zagrożone?

Duży cyberatak na System Rejestrów Państwowych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Z powodu cyberataku w środę wystąpiły problemy z dostępem do wybranych usług publicznych opartych na Systemie Rejestrów Państwowych.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że ostatecznie atak udało się odeprzeć i wszystkie usługi funkcjonują już prawidłowo.

System Rejestrów Państwowych integruje kluczowe bazy danych, takie jak PESEL, Dowody Osobiste, rejestr Stanu Cywilnego i Odznaczeń Państwowych.

Sprawą zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W środę miał miejsce duży cyberatak na rządowy System Rejestrów Państwowych - ustalili dziennikarze RMF FM. Został on skutecznie odparty, ale przez niemal godzinę nie można było sprawnie rozliczyć podatków, skorzystać z aplikacji mObywatel i zarejestrować samochodu.

To był tak zwany atak DDoS - Distributed Denial of Service. Polegał on na tym, że nagle masa komputerów cybeprzestępców próbowała połączyć się z państwowymi systemami, całkowicie je zapychając.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cyberatak na System Rejestrów Państwowych. "Miał cel głównie propagandowy"

Cyberatak. Data nie jest przypadkowa

Hakerzy - nie wiadomo jeszcze skąd - celowo uderzyli dzisiaj. Dziś mamy bowiem ostatni dzień składania PIT-ów. Dziś też ostatni dzień składania wniosków o 800+ na nowy sezon, a także ostatni dzień zapisywania się na badania w programie Profilaktyka 40+.

Cyberprzestępcy chcieli ten moment wykorzystać, dołożyć swój ruch i wszystko sparaliżować. Udało się na kilkadziesiąt minut. Nie działał mObywatel, a także CEPIK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Atak ostatecznie został odparty.

Sprawą zajmuje się cyberpolicja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ministerstwo cyfryzacji zabrało głos ws. cyberataku

Do sprawy odniosło się ministerstwo cyfryzacji. Na X.com resort przyznał, że "odnotowano przejściowe trudności z dostępem do niektórych usług publicznych". Jak zapewnił, "obecnie wszystkie usługi działają poprawnie" - podkreślił przedstawiciel resortu. Zapewnił, że "nie wpływa to w żaden sposób na bezpieczeństwo rejestrów państwowych, w szczególności danych tam zawartych."