Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała list gończy za 40-letnim Krzysztofem Lachem. Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o mężczyźnie.

Policja szuka 40-latka w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Chodzi o gwałt, znęcanie się i doprowadzenie pokrzywdzonej osoby do "innej czynności seksualnej".

Za Krzysztofem Lachem śledczy wydali list gończy. Wiadomo, że ostatnio mieszkał w miejscowości Łostówka (powiat limanowski).

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej prosi wszystkie osoby, które posiadają informacje o miejscu przebywania 40-latka, o kontakt pod numerem telefonu 47 83 45 400 lub 112.

Gwarantowana anonimowość

Policja przypomina, że jeśli ktoś pomaga osobie poszukiwanej w ukrywaniu się przed policją, może ponieść za to karę. Jednocześnie mundurowi zapewniają, że dane osoby, która przekaże informacje, zostaną zachowane w tajemnicy.