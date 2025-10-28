Zespół aplikacji KidsAlert apeluje do rodziców o wzmożoną czujność podczas tegorocznego Halloween. Choć nie widać powrotu niebezpiecznego trendu z podtruwanymi słodyczami, eksperci zwracają uwagę na nowe zagrożenie - tzw. „uśmiech Jokera”, popularyzowany w mediach społecznościowych.

Eksperci ostrzegają przed nowym zagrożeniem na Halloween. KidsAlert apeluje o ostrożność / Shutterstock

Halloween to czas zabawy dla dzieci, ale w przeszłości zdarzały się przypadki odnalezienia niebezpiecznych przedmiotów w słodyczach.

W tym roku nie zauważono powrotu "niebezpiecznych" słodyczy, ale pojawił się nowy trend z "uśmiechem Jokera" - równie groźny.

KidsAlert i inne organizacje monitorują media społecznościowe, zgłaszają niebezpieczne treści i współpracują z placówkami medycznymi, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych zachowań.

Halloween to dla dzieci dzień przebieranek i beztroskiej zabawy. Jednak, jak podkreśla zespół KidsAlert, rzeczywistość bywa często inna. W zeszłym roku ujawniono przypadki umieszczania w słodyczach ostrych przedmiotów lub niebezpiecznych substancji. Policja potwierdziła, że w ubiegłych latach zgłaszali się rodzice dzieci, które znalazły niebezpieczne przedmioty w cukierkach .

Przypadki te są niezależne od siebie, ale ich liczba i rozproszenie mogą świadczyć o skoordynowanych działaniach w internecie - mówił mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Nowy trend w internecie - "Uśmiech Jokera”

W tym roku eksperci nie odnotowali powrotu trendu z podtruwanymi słodyczami. Jednak KidsAlert ostrzega przed innym niepokojącym zjawiskiem - "uśmiechem Jokera". Polega ono na nacinaniu kącików ust, by upodobnić się do postaci z filmu. Na polskim TikToku dwoje twórców próbowało popularyzować takie zachowanie - informuje Kinga Szostko, prezeska fundacji prospołeczna.org i twórczyni aplikacji KidsAlert.

Konta promujące te treści zostały zgłoszone do NASK-PIB, a KidsAlert zwrócił się do placówek medycznych z pytaniem o ewentualne przypadki obrażeń u dzieci. Dobra wiadomość jest taka, że żadne z nich nie odnotowało podobnych przypadków. Na razie to tylko zjawisko z internetu i oby tak pozostało - podkreślono w informacji.

Rozmowa z dziećmi kluczem do bezpieczeństwa

Kinga Szostko zwraca uwagę, że najważniejszym narzędziem profilaktyki jest rozmowa z dziećmi. Żadne narzędzie ani aplikacja nie zastąpią relacji. Bez niej dzieci nie wpuszczą nas do swojego świata - zaznacza.

Eksperci KidsAlert stale monitorują media społecznościowe i współpracują ze stowarzyszeniami, które weryfikują informacje dostępne w sieci. "Jeśli pojawi się nowe, szybko rozprzestrzeniające się zagrożenie, natychmiast dostaniecie od nas alert" - zapewnia zespół aplikacji.

Aplikacja KidsAlert powstała, by dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Wspiera rodziców w zrozumieniu treści, z jakimi ich dzieci mają styczność w internecie, zwłaszcza na popularnych platformach społecznościowych. KidsAlert analizuje aktywność dzieci w sieci i ostrzega przed niepokojącymi trendami, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne i zachowanie najmłodszych.