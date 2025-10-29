Wstrząsające odkrycie w austriackim lesie. W okolicach Weidlingbach, zaledwie 20 kilometrów od Wiednia, przypadkowa spacerowiczka natknęła się na makabryczny widok – na dużym kamieniu, tuż przy strumieniu, leżał szkielet kobiety. Kim była zmarła? Jak zginęła? I dlaczego nikt nie zgłosił jej zaginięcia? Te pytania od tygodni pozostają bez odpowiedzi.

Do dramatycznego odkrycia doszło 3 sierpnia. Kobieta, która wybrała się na spacer po jednym z popularnych szlaków turystycznych, zauważyła coś niepokojącego wśród gęstej roślinności nad brzegiem strumienia. To, co początkowo wydawało się być porzuconą odzieżą, okazało się ludzkim szkieletem. Ciało znajdowało się w pozycji siedzącej, opierając się o duży kamień w korycie strumienia.

Policja natychmiast zabezpieczyła teren i rozpoczęła śledztwo. Jednak już na wstępie pojawiły się poważne trudności. Nikt z okolicznych mieszkańców nie rozpoznał zmarłej, a w rejestrach zaginięć nie figurowała żadna osoba odpowiadająca jej rysopisowi. Śledczy rozważają, czy kobieta mogła być turystką, która samotnie przemierzała szlaki, czy też osobą samotną, że nikt nie zauważył jej zniknięcia.

W toku śledztwa przeprowadzono sekcję zwłok, jednak zaawansowany stan rozkładu uniemożliwił ustalenie dokładnej przyczyny śmierci. Policja wykluczyła jednak udział osób trzecich - na kościach nie znaleziono śladów przemocy, a przy zmarłej nie stwierdzono żadnych obrażeń wskazujących na przestępstwo. Mimo to, tajemnica śmierci kobiety pozostaje nierozwiązana.

W celu identyfikacji zmarłej, funkcjonariusze zdecydowali się na publikację zdjęć przedmiotów znalezionych przy ciele. Wśród nich znalazły się: charakterystyczny wisiorek z małym słonikiem, kolorowa chusta, fioletowe buty oraz pojedynczy klucz, którego przeznaczenie pozostaje nieznane. Nie znaleziono przy niej żadnego ekwipunku turystycznego, co może sugerować, że nie planowała dłuższej wędrówki.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat tożsamości kobiety lub rozpoznają przedmioty należące do niej o kontakt.