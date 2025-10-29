W związku z obchodami Wszystkich Świętych, we Wrocławiu wprowadzono zmiany w organizacji ruchu wokół 14 miejskich cmentarzy. Część ulic zostanie zamknięta, a miasto uruchomi dodatkowe linie komunikacji miejskiej, by ułatwić dojazd do nekropolii.

Wrocław: Zmiany w organizacji ruchu wokół cmentarzy na 1 listopada / Maciej Kulczyński / PAP

Wrocławscy kierowcy, którzy 1 listopada wybierają się na miejskie cmentarze, muszą liczyć się z utrudnieniami.

Część ulic zostanie zamknięta.

Miasto zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. 1 listopada uruchomionych zostanie 10 specjalnych linii tramwajowych oraz 7 autobusowych.

Zamknięte ulice i zmiany w ruchu

Największe utrudnienia czekają kierowców w rejonie Cmentarza Osobowickiego. 1 listopada zamknięte dla samochodów będą ulice: Osobowicka (między mostami Osobowickim a Milenijnym), Bezpieczna, Łużycka, Jugosłowiańska (wraz z przyległymi osiedla Różanka) oraz Władysława Reymonta (od ul. Kleczkowskiej do ul. Na Polance w kierunku granicy miasta). Wjazd będzie możliwy jedynie dla komunikacji miejskiej i taksówek. Na moście Milenijnym na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Osobowickiej (od strony ul. Popowickiej) prawym pasem pojadą wyłącznie autobusy, a na ul. Kleczkowskiej (od ul. Reymonta do Struga) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.

31 października i 1 listopada 2024 r. w godz. 7-20 kierowcy będą mogli bezpłatnie zostawić samochód na parkingu na pobliskim terenie wojskowym. Jednak nie będzie można tam wjechać z kamerami, kamerami cofania i innymi urządzeniami rejestrującymi obraz. Wszystkie pojazdy będą sprawdzane przez wojsko.

Przy Cmentarzu Grabiszyńskim od 1 listopada zamknięta zostanie ul. Grabiszyńska (od Ostrowskiego do Jordanowskiej) - z wyłączeniem autobusów i taksówek. Na ul. Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu dla samochodów prywatnych, a bezpłatny parking dla odwiedzających przygotowano na terenie ZF CV SYSTEMS.

od 1 listopada zamknięta zostanie ul. Grabiszyńska (od Ostrowskiego do Jordanowskiej) - z wyłączeniem autobusów i taksówek. Na ul. Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu dla samochodów prywatnych, a bezpłatny parking dla odwiedzających przygotowano na terenie ZF CV SYSTEMS. W rejonie cmentarza na Kiełczowie 1 listopada wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Kiełczowskiej do Bierutowskiej.

1 listopada wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Kiełczowskiej do Bierutowskiej. Przy Cmentarzu Św. Rodziny zamknięte będą ulice Smętna, Narcyzy Żmichowskiej, Emilii Plater i Partyzantów (od ul. Monte Cassino do Smętnej).

zamknięte będą ulice Smętna, Narcyzy Żmichowskiej, Emilii Plater i Partyzantów (od ul. Monte Cassino do Smętnej). Z kolei przy Cmentarzu Św. Wawrzyńca zamknięte zostaną ulice Bujwida (od Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych), Sopocka, Liskego i Czerwonego Krzyża.

zamknięte zostaną ulice Bujwida (od Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych), Sopocka, Liskego i Czerwonego Krzyża. Nieopodal nekropolii św. Ducha przy Bardzkiej na ul. Morwowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Bardzkiej do ul. Ziębickiej.

przy Bardzkiej na ul. Morwowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Bardzkiej do ul. Ziębickiej. W pobliżu cmentarza przy ul. Złocieniowej zamknięty zostanie ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ul. Starodębowej oraz ul. Przylaszczkową od strony ul. Malwowej.

W przypadku pozostałych cmentarzy, od 25 października obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Komunikacja miejska

Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. 1 listopada uruchomionych zostanie 10 specjalnych linii tramwajowych oraz 7 autobusowych. Tramwaje będą kursować co 10 minut w godzinach 8:00-18:00. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie wroclaw.pl.