W związku z obchodami Wszystkich Świętych, we Wrocławiu wprowadzono zmiany w organizacji ruchu wokół 14 miejskich cmentarzy. Część ulic zostanie zamknięta, a miasto uruchomi dodatkowe linie komunikacji miejskiej, by ułatwić dojazd do nekropolii.
- Wrocławscy kierowcy, którzy 1 listopada wybierają się na miejskie cmentarze, muszą liczyć się z utrudnieniami.
- Część ulic zostanie zamknięta.
- Miasto zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. 1 listopada uruchomionych zostanie 10 specjalnych linii tramwajowych oraz 7 autobusowych.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Największe utrudnienia czekają kierowców w rejonie Cmentarza Osobowickiego. 1 listopada zamknięte dla samochodów będą ulice: Osobowicka (między mostami Osobowickim a Milenijnym), Bezpieczna, Łużycka, Jugosłowiańska (wraz z przyległymi osiedla Różanka) oraz Władysława Reymonta (od ul. Kleczkowskiej do ul. Na Polance w kierunku granicy miasta). Wjazd będzie możliwy jedynie dla komunikacji miejskiej i taksówek. Na moście Milenijnym na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Osobowickiej (od strony ul. Popowickiej) prawym pasem pojadą wyłącznie autobusy, a na ul. Kleczkowskiej (od ul. Reymonta do Struga) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.
31 października i 1 listopada 2024 r. w godz. 7-20 kierowcy będą mogli bezpłatnie zostawić samochód na parkingu na pobliskim terenie wojskowym. Jednak nie będzie można tam wjechać z kamerami, kamerami cofania i innymi urządzeniami rejestrującymi obraz. Wszystkie pojazdy będą sprawdzane przez wojsko.
- Przy Cmentarzu Grabiszyńskim od 1 listopada zamknięta zostanie ul. Grabiszyńska (od Ostrowskiego do Jordanowskiej) - z wyłączeniem autobusów i taksówek. Na ul. Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu dla samochodów prywatnych, a bezpłatny parking dla odwiedzających przygotowano na terenie ZF CV SYSTEMS.
- W rejonie cmentarza na Kiełczowie 1 listopada wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Kiełczowskiej do Bierutowskiej.
- Przy Cmentarzu Św. Rodziny zamknięte będą ulice Smętna, Narcyzy Żmichowskiej, Emilii Plater i Partyzantów (od ul. Monte Cassino do Smętnej).
- Z kolei przy Cmentarzu Św. Wawrzyńca zamknięte zostaną ulice Bujwida (od Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych), Sopocka, Liskego i Czerwonego Krzyża.
- Nieopodal nekropolii św. Ducha przy Bardzkiej na ul. Morwowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Bardzkiej do ul. Ziębickiej.
- W pobliżu cmentarza przy ul. Złocieniowej zamknięty zostanie ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ul. Starodębowej oraz ul. Przylaszczkową od strony ul. Malwowej.
W przypadku pozostałych cmentarzy, od 25 października obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. 1 listopada uruchomionych zostanie 10 specjalnych linii tramwajowych oraz 7 autobusowych. Tramwaje będą kursować co 10 minut w godzinach 8:00-18:00. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie wroclaw.pl.