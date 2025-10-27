Most im. Jana Pawła II łączący Zgorzelec z niemieckim Görlitz został całkowicie zamknięty do 14 listopada - poinformował Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec. Powodem są pilne prace remontowo-konserwacyjne, które mają poprawić stan techniczny obiektu i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Do 14 listopada ma być zamknięty most łączący Zgorzelec i niemieckie Görlitz / Tomasz Golla / PAP

Do 14 listopada ma być zamknięty most łączący Zgorzelec i niemieckie Görlitz.

Konieczny jest jego remont.

Codziennie przechodzi przez niego ok. 10 tys. osób.

Most zamknięto w poniedziałek przed południem. Urzędnicy podkreślają, że dołożą starań, by zakończyć prace jak najszybciej, a termin 14 listopada może ulec skróceniu, jeśli pozwolą na to warunki.

W związku z zamknięciem przeprawy wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Mieszkańcom i podróżnym zaleca się korzystanie z alternatywnych przejść granicznych: Jędrzychowice - Ludwigsdorf lub Radomierzyce - Hagenwerder.

Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy linii A po stronie niemieckiej rozpoczynają i kończą trasę na przystanku "Hochschule/Stadthalle" w Görlitz. Rozkład jazdy po stronie niemieckiej pozostaje bez zmian.

Most im. Jana Pawła II to kluczowe połączenie między Zgorzelcem a Görlitz. Oba miasta, choć oddzielone granicą, funkcjonują jak jeden organizm miejski. Według danych magistratu, aż 30 procent mieszkańców Zgorzelca pracuje po niemieckiej stronie, a codziennie przez most przechodzi około 10 tysięcy osób. W samej Saksonii zatrudnionych jest od 18 do 20 tysięcy Polaków.