To bardzo wyczekany dzień przez wrocławian. Ruszyła budowa ostatniego odcinka wschodniej obwodnicy miasta. Do tej pory między Grota-Roweckiego a Wysoką trwała wycinka drzew, teraz rozpoczynają się te najważniejsze prace związane z budową drogi. We wtorek na placu budowy nowej drogi miało miejsce symboliczne wbicie pierwszej łopaty.

Rozpoczęła się budowa ostatniego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Odcinek drogi o długości prawie trzech i pół kilometra ma być gotowy za ponad dwa lata.

We wtorek na placu budowy nowej drogi miało miejsce symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Szczegóły inwestycji przedstawiono w trakcie konferencji prasowej.

Wrocław za nieco ponad dwa lata uzyska pełną przejezdność ringiem obwodnicowym: od zachodu autostradą A8, od południa autostradą A4. No i tutaj Wschodnia Obwodnica Wrocławia, ostatni z elementów prawie trzydziestokilometrowego odcinka - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.

Szczegóły inwestycji

Nowy odcinek będzie miał długość trzech kilometrów. Budowa zakłada powstanie czterech rond, które połączą okoliczne drogi powiatowe.

Ważnymi elementami inwestycji są: most nad rzeką Ślęzą, wiadukt kolejowy nad linią nr 285 a także półtunel. Ten ma na celu ochronę przed hałasem mieszkańców miejscowości Wysoka.

Plany zakładają też powstanie ciągu pieszo-rowerowego i dwóch kładek nad drogą.

Urzędnicy zapowiedzieli też przeprowadzenie nasadzeń ponad 500 drzew, 2,5 tys. krzewów i zasianie 400 metrów kwadratowych łąki kwietnej.

Wschodnia obwodnica odciązy wjazd do miasta

Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska dodała, że wschodnia obwodnica pozwoli odciążyć wjazd do miasta, co odczują m.in. mieszkańcy dzielnicy Ołtaszyn.

Dla Wrocławia ma to naprawdę bardzo istotne znaczenie, a zwłaszcza dla dzielnic Wrocławia południowego. Dzielnice te są zakorkowane - powiedziała Granowska.

Pierwszy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia został otwarty w 2013 r. Połączył miejscowości Siechnice i Łany.

Łączna długość całej obwodnicy wyniesie 30 km.