"To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa" - mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W zakładzie MESKO w Kraśniku zainaugurowano budowę fabryki amunicji 155 mm.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Kraśniku / Wojtek Jargiło / PAP

W Kraśniku oficjalnie zainaugurowano budowę fabryki amunicji 155 mm.

Uroczystość odbyła się w środę na terenie zakładu MESKO, z udziałem wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polska otrzyma 1/3 środków z programu SAFE, co ma istotny wpływ na rozwój krajowego przemysłu obronnego.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W środę w zakładzie MESKO w Kraśniku podczas uroczystości inauguracji budowy fabryki amunicji 155 mm Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że budowy fabryki amunicji rozpoczęła się już kilkanaście miesięcy temu, w momencie odkupu potrzebnych terenów.

Dzisiejsze wmurowanie kamienia węgielnego to kolejny krok w rozwój Kraśnika, rozwój MESKO i bezpieczeństwa Polski - zaznaczył minister.

Kosiniak-Kamysz mówił też na temat środków z unijnego programu dozbrajania SAFE.

Dobre wykorzystanie środków z programu SAFE wymaga współpracy wszystkich resortów - podkreślił. Dodał, że 1/3 środków z tego programu trafi do Polski.