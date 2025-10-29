Dolnośląska policja ustala, w jakich okolicznościach mogło dojść do ogromnego wycieku wrażliwych danych w Wiszni Małej koło Wrocławia. Do internetu trafiła lista 5 tysięcy nazwisk, adresów i numerów PESEL mieszkańców.

Gmina powiadomiła policję ws. wycieku danych / Shutterstock

Urząd Gminy w Wiszni Małej ogłosił przetarg na wywóz odpadów. Oprócz niezbędnej dokumentacji, dołączył jednak także plik z danymi mieszkańców.

Każdy, kto zajrzał na portal przetargowy, mógł zobaczyć i teoretycznie także zapisać, szczegółowe dane właścicieli nieruchomości, od których będą odbierane śmieci. Posiadając czyjś PESEL, nazwisko i adres można próbować wyłudzić kredyt, czy kupić coś na raty.

Gmina powiadomiła policję i apeluje, aby mieszkańcy zastrzegli swoje dane w aplikacji mObywatel.

Osoba odpowiedzialna za wyciek danych musi liczyć się z konsekwencjami karnymi.