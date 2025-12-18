Pracownik Wojskowego Oddziału Gospodarczego Sił Zbrojnych zatrzymany we Wrocławiu przez CBA i Żandarmerię Wojskową. Mężczyzna usłyszał zarzut wielokrotnego żądania korzyści majątkowej. Postępowanie dotyczy zamówień publicznych w latach 2022-2023 r. w jednostce wojskowej na terenie Wrocławia.

Mężczyzna usłyszał zarzut wielokrotnego żądania korzyści majątkowej (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

16 grudnia żołnierze Żandarmerii Wojskowej razem z funkcjonariuszami Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali na terenie Wrocławia pracownika jednostki logistycznej Sił Zbrojnych RP.

Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, telefony komórkowe oraz inne nośniki danych. Działania prowadzono w miejscu zamieszkania i pracy zatrzymanego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że pracownik Wojskowego Oddziału Gospodarczego Sił Zbrojnych wielokrotnie żądał od jednego z przedsiębiorców określonej kwoty w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Przedsiębiorca ten wykonywał zamówienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych. Sprawa dotyczy lat 2022-23.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej. Usłyszał zarzut żądania korzyści majątkowej. Ma policyjny dozór. Musiał też wpłacić poręczenie majątkowe. Ma też zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Zawieszono go w czynnościach służbowych.