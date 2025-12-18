W piątek, 19 grudnia, mieszkańcy Dolnego Śląska usłyszą syreny alarmowe. To element zaplanowanego treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który przeprowadzi Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Sprawdź, co oznaczają sygnały i jak zachować się podczas ćwiczeń.

W najbliższy piątek, 19 grudnia 2025 roku, na terenie całego województwa dolnośląskiego odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Jak informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki, ćwiczenia mają na celu sprawdzenie sprawności działania syren alarmowych oraz procedur ich uruchamiania przez odpowiednie służby.



Kiedy usłyszysz syreny?

W ramach treningu syreny alarmowe zostaną uruchomione dwukrotnie.

O godzinie 11:00 – ogłoszenie alarmu, sygnał modulowany trwający 3 minuty i o godzinie 11:30 – odwołanie alarmu, sygnał ciągły również przez 3 minuty.



Władze podkreślają, że „ćwiczenie ma charakter wyłącznie treningowy i nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców”.

W związku z planowanym treningiem mieszkańcy województwa dolnośląskiego mogą otrzymać również specjalny komunikat w postaci „Alertu RCB”.

Taka wiadomość ma na celu poinformowanie o ćwiczeniach i uspokojenie mieszkańców, że nie ma powodu do obaw.











