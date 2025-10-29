Użytkownicy usług Microsoft od godzin popołudniowych 29 października 2025 roku zmagają się z poważnymi problemami z dostępem do kluczowych usług firmy. Od godziny 17:00 czasu polskiego pojawiły się trudności z logowaniem do platformy w chmurze Azure, gry Minecraft oraz popularnego pakietu biurowego Microsoft 365. Problemy objęły również usługę OneDrive, a nawet stronę główną Microsoftu, która przez pewien czas była niedostępna.

/ RMF FM

Microsoft potwierdził awarię krótko po jej wystąpieniu. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, przyczyną były kłopoty z systemem DNS, które wpłynęły na dostępność usług.

Jak informuje purepc.pl, w szczytowym momencie liczba zgłoszeń przekroczyła 20 tysięcy, a użytkownicy na całym świecie zgłaszali trudności z korzystaniem z podstawowych narzędzi pracy i rozrywki.

Microsoft szybko rozpoczął działania naprawcze. O 16:57 UTC (17:57 czasu polskiego) firma poinformowała, że źródłem problemów była awaria usługi Azure Front Door (AFD), odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem internetowym i dostępnością usług.

Aby ograniczyć skutki awarii, Microsoft zdecydował się zablokować wszystkie zmiany w usługach AFD. Firma zapewnia, że monitoruje sytuację na bieżąco i zapowiada kolejne aktualizacje statusu.