W sądzie w Jeleniej Górze odbyło się dziś posiedzenie ws. śmierci 11-letniej dziewczynki. Wiadomo, że wobec zatrzymanej w związku z tą sprawą 12-latki zastosowano środek tymczasowy. Sąd nie ujawnia jednak żadnych szczegółów.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska / Krzysztof Ćwik / PAP

Agnieszka Makowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przekazała dziennikarzom, że we wtorek po południu do sądu wpłynęły akta z policji ws. zabójstwa 11-latki. Dziś sprawa została zarejestrowana i przypisana do referatu sędziego.

Odbyło się posiedzenie z udziałem nieletniej, na którym sąd zastosował środek tymczasowy. Sprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych - tłumaczyła Makowska. Jak dodała, sąd nie będzie przekazywał innych informacji w tej sprawie z uwagi na dobro postępowania.



Zwracam się z prośbą o zachowanie spokoju i powagi w związku z sytuacją, jaka miała miejsce - apelowała wiceszefowa sądu.

Znicze przed szkołą podstawową nr 10 w Jeleniej Górze / Krzysztof Ćwik / PAP

Ciało 11-latki znaleziono w poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal miejscowej szkoły. We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa.

Prezydent Jeleniej Góry zdecydował, że w dniu pogrzebu 11-latki w mieście będzie obowiązywać żałoba.

"Jednocześnie zwracamy się z prośbą do organizatorów zaplanowanych w najbliższym czasie wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych i sportowych o zachowanie należytej powagi i uszanowanie pamięci Zmarłej" - czytamy w komunikacie władz miasta.