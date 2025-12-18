20 grudnia odbędzie się pogrzeb 11-letniej Danusi, której ciało znaleziono w poniedziałek w pobliżu szkoły w Jeleniej Górze. Będzie to dzień żałoby w tym mieście. Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry, zaapelował o uszanowanie prywatności rodziny i nieobecność mediów na ceremonii pogrzebowej.

Znicze przed szkołą, do której chodziła 11-letnia Danusia / Krzysztof Ćwik / PAP

"Msza Święta za Duszę Zmarłej odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze, natomiast pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ceremonii żałobnej" - przekazał w mediach społecznościowych prezydent Jeleniej Góry.

"Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia" - podkreślił Jerzy Łużniak. Zapewnił, że łączy się w bólu z rodziną i bliskimi dziewczynki.



Jak przekazał prezydent miasta, rodzina dziewczynki nie życzy sobie obecności mediów na jej pogrzebie.

Prezydent Jeleniej Góry nie chce "budowania aury sensacji"

Prezydent Jeleniej Góry wystosował też apel do mediów w związku z poniedziałkową tragedią. Poprosił o uszanowanie pamięci zmarłej 11-latki i powstrzymanie się od publikacji niepotwierdzonych informacji.

"Ich skutkiem będzie tylko i wyłącznie wzmacnianie poczucia zagrożenia, budowanie aury sensacji i pogłębiane wzajemnego hejtu i wrogości" - stwierdził. Zaapelował też o pozostawienie rodziny Danusi w spokoju i nieszukanie kontaktu z bliskimi dziewczynki.

"Proszę pozwolić Im przeżyć tę niewyobrażalną tragedię bez kolejnego bólu" - napisał Jerzy Łużniak. Zwrócił się także o pozostawienie w spokoju uczniów i nauczycieli, którzy nie mieli żadnego związku z tragicznymi wydarzeniami.

"Szła z sercem otwartym na drugiego człowieka"

Znicz i kwiaty w pobliżu miejsca tragedii / Krzysztof Ćwik / PAP

W związku ze śmiercią 11-latki żałobę trwającą do 23 grudnia ogłosił Karkonoski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego, którego była członkinią.

"Danusia była osobą, którą zapamiętamy jako pełną energii, uśmiechu i szczerego zaangażowania w życie drużyny. Harcerstwo było dla niej ważne - z dumą przygotowywała się do momentu otrzymania barw stałych, a w niedługim czasie miała stanąć do Przyrzeczenia Harcerskiego. Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym na drugiego człowieka" - podkreślono w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.



Tragedia w pobliżu szkoły

Ciało 11-latki znaleziono w poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal miejscowej szkoły. We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa.

W sądzie w Jeleniej Górze odbyło się w środę posiedzenie ws. śmierci 11-letniej dziewczynki. Wiadomo, że wobec zatrzymanej w związku z tą sprawą 12-latki zastosowano środek tymczasowy. Sąd nie ujawnia jednak żadnych szczegółów.