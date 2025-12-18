20 grudnia odbędzie się pogrzeb 11-letniej Danusi, której ciało znaleziono w poniedziałek w pobliżu szkoły w Jeleniej Górze. Będzie to dzień żałoby w tym mieście. Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry, zaapelował o uszanowanie prywatności rodziny i nieobecność mediów na ceremonii pogrzebowej.
"Msza Święta za Duszę Zmarłej odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze, natomiast pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ceremonii żałobnej" - przekazał w mediach społecznościowych prezydent Jeleniej Góry.
"Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia" - podkreślił Jerzy Łużniak. Zapewnił, że łączy się w bólu z rodziną i bliskimi dziewczynki.
Jak przekazał prezydent miasta, rodzina dziewczynki nie życzy sobie obecności mediów na jej pogrzebie.
Prezydent Jeleniej Góry wystosował też apel do mediów w związku z poniedziałkową tragedią. Poprosił o uszanowanie pamięci zmarłej 11-latki i powstrzymanie się od publikacji niepotwierdzonych informacji.
"Ich skutkiem będzie tylko i wyłącznie wzmacnianie poczucia zagrożenia, budowanie aury sensacji i pogłębiane wzajemnego hejtu i wrogości" - stwierdził. Zaapelował też o pozostawienie rodziny Danusi w spokoju i nieszukanie kontaktu z bliskimi dziewczynki.
"Proszę pozwolić Im przeżyć tę niewyobrażalną tragedię bez kolejnego bólu" - napisał Jerzy Łużniak. Zwrócił się także o pozostawienie w spokoju uczniów i nauczycieli, którzy nie mieli żadnego związku z tragicznymi wydarzeniami.
W związku ze śmiercią 11-latki żałobę trwającą do 23 grudnia ogłosił Karkonoski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego, którego była członkinią.
"Danusia była osobą, którą zapamiętamy jako pełną energii, uśmiechu i szczerego zaangażowania w życie drużyny. Harcerstwo było dla niej ważne - z dumą przygotowywała się do momentu otrzymania barw stałych, a w niedługim czasie miała stanąć do Przyrzeczenia Harcerskiego. Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym na drugiego człowieka" - podkreślono w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Ciało 11-latki znaleziono w poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal miejscowej szkoły. We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa.
W sądzie w Jeleniej Górze odbyło się w środę posiedzenie ws. śmierci 11-letniej dziewczynki. Wiadomo, że wobec zatrzymanej w związku z tą sprawą 12-latki zastosowano środek tymczasowy. Sąd nie ujawnia jednak żadnych szczegółów.