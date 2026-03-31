W Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) podpisano umowę na opracowanie projektu odbudowy zbiornika przeciwpowodziowego, który został zniszczony podczas powodzi w 2024 roku. Koszt prac projektowych wyniesie blisko 10 milionów złotych, a zakończenie inwestycji planowane jest na 2031 rok.
Podczas wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele Wód Polskich poinformowali, że wykonawca w ciągu czterech miesięcy przedstawi trzy warianty inwestycji. Bazowym wariantem jest odbudowa w takiej wersji i pojemności, w jakiej zbiornik działał przed powodzią, natomiast Wody Polskie liczą, że zostaną wprowadzone w nim nowoczesne rozwiązania - przekazał we wtorek prezes PGW Wody Polskie Mateusz Balcerowicz.