W myśl ogłoszonego wcześniej przetargu projekt mógł być opracowany w kilku wariantach: od odbudowy istniejącej zapory, przez jej przebudowę, po możliwość wzniesienia obiektu w nowej technologii.

Odbudowa zakłada współpracę z lokalnymi samorządami i mieszkańcami.

Co dalej?

Po czterech miesiącach wykonawca przystąpi do projektowania, modelowania i uzyskiwania wszystkich pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z podpisaną umową. Ma na to 24 miesiące, ale Wody Polskie przewidują, że do końca 2027 roku prace projektowe się zakończą.

Jak powiedział Balcerowicz, same prace budowlane mają zająć trzy sezony, a nowy zbiornik ma być gotowy w 2031 r. Koszt wykonania prac projektowych to prawie 9 mln 967 tys. zł.

Wojewoda dolnośląska Anna Żabska przypomniała, że oprócz odbudowy zbiorników w Stroniu Śląskim i Kamieńcu Ząbkowickim (w przypadku tego drugiego umowa z projektantem została podpisana jesienią ub. roku), uruchomiono środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Pozwolą one na realizację 93 zadań o łącznej wartości ponad 154 mln zł, w tym odbudowę infrastruktury mostowej, drogowej i publicznej. Wszystkie prace muszą zakończyć się do 25 maja 2027 roku.

Na odbudowę zbiornika w Stroniu Śląskim zabezpieczono ok. 300 mln zł.

Powódź niszczy zaporę w Stroniu Śląskim

Przypomnijmy - 15 września 2024 roku w wyniku powodzi doszło do rozmycia zapory ziemnej zbiornika w Stroniu Śląskim, co spowodowało zalanie kilku miejscowości. Po katastrofie zabezpieczono wyrwę w wale, a prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy budowlanej. Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów.

Tama jest częściowo odbudowa, a wyrwa została załatana kamieniami i betonem - informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, która była we wtorek w Stroniu Śląskim, gdzie podpisano omawianą umowę. Zdaniem ekspertów z Wód Polskich, jeśli przyjdzie fala podobna do tej z 2024 r., woda przeleje się przez ten fragment tamy, ale nie tak gwałtownie, jak w trakcie pamiętnej powodzi. Woda powinna zmieścić się w korycie rzeki.