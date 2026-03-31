Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk poinformował, że składa wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o zezwolenie na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu.

Elektrownia jądrowa w Polsce

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Elektrownia jądrowa w Polsce powstanie w gminie Choczewo na Pomorzu

Zgodnie z deklaracjami, zresztą wielokrotnie przeze mnie osobiście, czy przez koleżanki i kolegów z zarządu podnoszonymi, dotrzymujemy przyrzeczenia wobec nas samych złożonego i składamy dzisiaj formalnie wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie - powiedział Woszczyk na konferencji prasowej.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Obiekt będzie składał się z trzech bloków z reaktorami AP1000 firmy Westinghouse. Każdy z nich osiągnie moc 1250 MWe, czyniąc inwestycję jednym z największych projektów energetycznych w historii Polski. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 200 mld zł.

Inwestorem i przyszłym operatorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, należąca w całości do Skarbu Państwa, a wykonawcą - konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku - na 2036 r.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Co oznacza złożony wniosek?

Złożenie wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki przez PEJ to nie tylko formalność - to jeden z kluczowych testów całego projektu jądrowego. Choć dokument dotyczy formalnie zezwolenia na budowę, w praktyce oznacza dogłębną ocenę wszystkich elementów inwestycji: od zastosowanej technologii i procedur bezpieczeństwa, po wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

PAA, jako organ nadzoru jądrowego, przyjrzy się projektowi z najwyższą starannością, a inwestor będzie musiał wykazać, że wszystkie rozwiązania spełniają rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami agencja ma na wydanie decyzji dwa lata, co oznacza, że kluczowe rozstrzygnięcie powinno zapaść najpóźniej w 2028 roku - w tym samym roku zgodnie z harmonogramem planowane jest wylanie pierwszego betonu jądrowego.

Obecnie teren inwestycji przechodzi intensywną transformację. W lutym zakończono jeden z kluczowych etapów przygotowań, obejmujący wycinkę drzew i krzewów, wytyczenie ogrodzenia oraz przygotowanie zaplecza przyszłego placu budowy.