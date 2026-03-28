W nadchodzącym sezonie letnim 2026 wrocławskie lotnisko szykuje prawdziwą rewolucję dla podróżnych. Przewoźnicy regularni zaoferują loty do aż 29 krajów, a wśród 12 nowości pojawią się m.in. połączenia do Tirany, Sewilli, Londynu-Luton, Rimini, Warny, Podgoricy, Reykjaviku czy Katanii.

Nowe trasy i więcej lotów

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Portu Lotniczego Wrocław, Ryanair rozwija swoją siatkę połączeń o nowe kierunki, takie jak Tirana, Sewilla, Londyn-Luton czy Rimini. Jednocześnie przewoźnik zwiększa liczbę rejsów na najpopularniejszych trasach, odpowiadając na rosnące zainteresowanie podróżnych.

Wizz Air również nie pozostaje w tyle i uruchamia aż siedem nowych połączeń, w tym do Warny, Podgoricy, Ochrydy, Reykjaviku, Dortmundu, Baden-Baden oraz Katanii. Dzięki temu pasażerowie z Wrocławia zyskają jeszcze większy wybór miejsc na wakacyjny wypoczynek.

Rekordowa oferta dla podróżnych

Władze lotniska nie kryją zadowolenia z dynamicznego rozwoju siatki połączeń.

"Sezon letni 2026 zapowiada się rekordowo (...) pod względem liczby kierunków i dostępnej oferty dla pasażerów. Szczególnie cieszy nas rozwój połączeń turystycznych oraz duża różnorodność kierunków, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby podróżnych" - podkreśla prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

W tym roku szczególnie dynamicznie rozwija się oferta do Hiszpanii - rejsy na tym rynku odpowiadają za aż 25 proc. wzrostu wszystkich operacji. Znacząco zwiększy się także liczba lotów na Maltę - o 40 proc., co oznacza średnio dziewięć odlotów tygodniowo.

Zdecydowaną większość wzrostu napędzają loty typowo turystyczne, tzw. leisure flights. Stanowią one aż 75 proc. całkowitego wzrostu operacji, a ich udział w całym ruchu wzrósł do 66 proc.

Jedną z najważniejszych nowości sezonu będzie uruchomienie bezpośredniego połączenia z Wrocławia do Paryża-Orly. Rejsy do jednego z głównych lotnisk francuskiej stolicy będą realizowane przez linię Transavia od 16 kwietnia, w czwartki i niedziele.



Letni rozkład lotów na wrocławskim lotnisku obowiązuje od 29 marca do 25 października 2026 roku. Dzięki rekordowej liczbie kierunków i nowym połączeniom, pasażerowie mogą liczyć na jeszcze większą swobodę w planowaniu wakacyjnych podróży.