Rządzący nie planują na razie dodatkowego wsparcia dla rolników w związku z wysokimi cenami paliw. Poinformował o tym minister rolnictwa Stefan Krajewski, pytany przez dziennikarza RMF FM.

To nie jest tak, że ta pomoc nie trafia, bo ona trafia do rolników. Dużo już o tym mówiłem - powiedział minister w odpowiedzi na pytanie naszego dziennikarza Jakuba Rybskiego.

Jeżeli będzie jakaś możliwość i potrzeba dodatkowego wsparcia, będziemy to rozważać. Zobaczymy, jak dalej będzie wyglądać kwestia tego konfliktu (na Bliskim Wschodzie - red.) i w ogóle dostępności cen paliw na świecie, bo to też ma duże znaczenie dla tej ceny końcowej - dodał polityk.

Rolniczy związkowcy podkreślają, że rządowa obniżka cen paliw nie rozwiązuje problemów z opłacalnością pracy na roli.

Domagają się większego wsparcia, w tym nawet 3 zł dopłaty za każdy litr paliwa.