​PZU ogłosiło rozpoczęcie procesu połączenia prawnego i operacyjnego ze swoją spółką zależną LINK4. Celem fuzji jest wzmocnienie pozycji obu marek na rynku, uproszczenie struktur oraz wdrożenie modelu multibrand, który ma zwiększyć konkurencyjność i lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Zakończenie procesu planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku.

Zarząd PZU podjął decyzję o rozpoczęciu procesu połączenia ze spółką zależną LINK4. To ważny krok dla całej Grupy Kapitałowej PZU, która od lat jest liderem rynku ubezpieczeniowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, integracja ma na celu wykorzystanie potencjału obu marek, uproszczenie struktur oraz realizację założeń strategii na lata 2025-2027.

Model multibrand - nowa jakość dla klientów

Prezes PZU Bogdan Benczak zapewnia, że połączenie przyniesie korzyści zarówno klientom, jak i partnerom biznesowym. W połączonej spółce wdrożony zostanie model multibrand, co oznacza, że na rynku nadal będą funkcjonować zarówno produkty pod marką PZU, jak i LINK4. Dzięki temu klienci zyskają szerszy wybór oraz możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb - od prostych, szybkich ubezpieczeń po rozbudowane pakiety ochronne.

Analizy przeprowadzone przez PZU wykazały, że obie marki są różnie postrzegane przez klientów, co pozwala na skuteczne wdrożenie strategii wielomarkowej. LINK4, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek ubezpieczeniowych w Polsce, pozostanie obecna na rynku, a jej produkty będą dostępne także w sieci agentów i oddziałów PZU.

Integracja struktur i wzrost efektywności

Proces połączenia obejmie zarówno aspekty prawne, jak i operacyjne. Zakończenie fuzji planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku, jednak realizacja tego planu wymaga uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz regulacyjnych, w tym od Komisji Nadzoru Finansowego.

Prezes PZU podkreśla, że integracja pozwoli na wzrost przychodów ze sprzedaży, ponieważ LINK4 zyska dostęp do szerokiej bazy agentów, partnerów oraz oddziałów PZU. Połączenie kompetencji obu organizacji ma przełożyć się na zwiększenie efektywności działalności i wzmocnienie oferty dla klientów.

Odpowiedź na wyzwania rynku

W ostatnich latach rentowność LINK4 stanowiła wyzwanie dla Grupy PZU. Spółka musiała przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne oraz dokapitalizować swoją zależną firmę. Po szerokich konsultacjach z interesariuszami, zarząd uznał, że połączenie jest najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli w pełni wykorzystać potencjał obu marek i odpowiedzieć na oczekiwania rynku.

Dyskusje na temat przyszłości LINK4 trwały od 2024 roku. Już w momencie przejęcia tej spółki w 2014 roku zakładano wdrożenie strategii dwóch marek. Teraz, po latach analiz i przygotowań, plan ten zostaje wprowadzony w życie.

Grupa PZU - lider rynku finansowego

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA to największa instytucja finansowa w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządza aktywami o wartości około 535 mld zł i obsługuje około 22 mln klientów w pięciu krajach. Właścicielem LINK4 jest od 2014 roku.