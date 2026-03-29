Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wilków Wielki na Dolnym Śląsku. W wyniku zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym zginęły trzy osoby.

W wyniku zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym zginęły trzy osoby. Wszystkie ofiary to osoby podróżujące autem osobowym.

Do zdarzenia doszło na łuku drogi, kierowca ciężarówki, 52-letni mężczyna trafił z obrażeniami niezagrażającymi życiu pod opiekę medyków, był trzeźwy - powiedział nam Łukasz Porębski z policji we Wrocławiu.

Droga zablokowana

Jak informują służby, droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.

Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn wypadku.