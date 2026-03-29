Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wilków Wielki na Dolnym Śląsku. W wyniku zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym zginęły trzy osoby.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
W wyniku zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym zginęły trzy osoby. Wszystkie ofiary to osoby podróżujące autem osobowym.
Do zdarzenia doszło na łuku drogi, kierowca ciężarówki, 52-letni mężczyna trafił z obrażeniami niezagrażającymi życiu pod opiekę medyków, był trzeźwy - powiedział nam Łukasz Porębski z policji we Wrocławiu.
Jak informują służby, droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.
Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.
Na razie nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn wypadku.