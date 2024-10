"Wydobywano tutaj złoto - dlatego jesteśmy w Górach Złotych, nad Złotym Potokiem, na ul. Złotej. Wszystko tu jest złote" - powiedziała w rozmowie z RMF FM Małgorzata Szumska z Kopalni Złota w Złotym Stoku na Dolnym Śląsku. Dziś odwiedzamy ten region w ramach akcji Twoje fajne miasto w RMF FM. Żółto-niebieska ekipa planuje być również w Kamieńcu Ząbkowickim i Głuszycach. Chcemy Was przekonać do przyjazdu do Dolnego Śląska. "Nie odwołujcie rezerwacji! Powódź dotknęła tylko część naszego regionu" - apelują tamtejsi przedsiębiorcy.

Złoty Stok

Aby wesprzeć powodzian i przedsiębiorców dziennikarze RMF FM już dzisiaj ponownie wyruszyli na Dolny Śląsk.

W sobotę rano reporter RMF FM Beniamin Piłat odwiedził Złoty Stok. Z tamtejszej wieży widać panoramę całego miasta, otaczające pasmo górskie, dolinę Nysy oraz nasze sąsiednie atrakcje, jak na przykład w Srebrnej Górze twierdzę, w Ząbkowicach Śląskich krzywą wieżę, w Kamieńcu Ząbkowickim pałac Marianny Orańskiej czy górę Ślężę - powiedziała pani Joanna z Izby Turystycznej w Złotym Stoku.

Jak z kolei powiedziała w rozmowie z naszym reporterem Małgorzata Szumska z Kopalni Złota w Złotym Stoku, "Złoty Stok to jest miasteczko górnicze z tysiącletnią tradycją górniczą".

Wydobywano tutaj złoto - dlatego jesteśmy w Górach Złotych, nad Złotym Potokiem, na ul. Złotej. Wszystko tu jest złote. Udostępniliśmy 3,5 km z 320 km podziemi - można spotkać podziemny wodospad, spotkać się z duchem, zobaczyć średniowieczną wioskę górniczą i tajemniczą Sztolnię Ochrową, którą udało nam się odkopać po ponad 100 latach od jej zaginięcia - mówiła.

Kamieniec Ząbkowicki

Następnym przystankiem naszej żółto-niebieskiej ekipy był Kamieniec Ząbkowicki.

Jak powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Beniaminem Piłatek, Sławomir Radzik, administrator Pałacu Marianny Orańskiej, jest to "największa budowla epoki schyłku romantyzmu w Europie. Piąty, co do wielkości, obiekt w Polsce. Powierzchnia ogromna - ponad 27 tys. m2. Jego budowa pochłonęła równowartość trzech ton złota - mówił Sławomir Radzik.

Kim była Marianna Orańska? To dobrodziejka tych terenów, która pozostawiła po sobie dziedzictwo materialne i kulturowe. Jedna z pierwszych bizneswoman XIX-wiecznej Europy. Kobieta niesamowita, której historię warto poznać - mówił administrator Pałacu.

Gdzie jeszcze spotkacie nas dziś?

W ramach specjalnej edycji Twojego fajnego miasta w RMF FM wybieramy się dziś również między innymi do Twierdzy Srebrna Góra, której historia sięga XVIII wieku, kiedy to należała do najnowocześniejszych fortyfikacji w Europie.

Po zwiedzaniu bastionu pojedziemy do podziemnego miasta Osówka w Głuszycach. To system korytarzy i hal, wykorzystywanych, jak podejrzewają niektórzy historycy, jako fabryka do produkcji tajnej broni Hitlera.

Na koniec odpoczniemy w schronisku Orzeł w Górach Stołowych.

Mamy nadzieję, że zachęcimy Was do odkrywania atrakcji Dolnego Śląska. Wypatrujcie naszej żółto-niebieskiej ekipy RMF FM i śledźcie także nasze media społecznościowe. Tam relacje z naszej wizyty na Dolnym Śląsku.

Gdzie byliśmy w ubiegłym tygodniu?

W zeszłym tygodniu nasi dziennikarze odwiedzili trzy miasta na Dolnym Śląsku - Kudowę-Zdrój, Duszniki -Zdrój i Lądek-Zdrój.

Zobaczyliśmy Szlak Ginących Zawodów w Kudowie-Zdroju i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Zawitaliśmy również do Lądka-Zdroju na niezwykły charytatywny mecz piłkarski.

Odwiedzajcie Dolny Śląsk

W ramach projektu Twoje fajne miasto w RMF FM chcemy wraz z lokalnymi przedsiębiorcami, mieszkańcami Dolnego Śląska, pokazać wszystkim, że warto odwiedzić ten rejon i odkryć jego atrakcje, które nie ucierpiały w wyniku powodzi.

Dolny Śląsk to piękne widoki i moc atrakcji, ale niestety z powodu powodzi turyści przestali tam przyjeżdżać. Obłożenie w hotelach wynosi około 20 procent - alarmują lokalni samorządowcy.

Tymczasem zniszczeniu uległo zaledwie 5 proc. atrakcji w całym regionie. Wiele miejsc zostało w ogóle nienaruszonych.

Bardzo Was zachęcamy, aby odwiedzić Dolny Śląsk i w ten sposób pomóc poszkodowanym przez żywioł mieszkańcom.

Turystyka dla miejscowości uzdrowiskowych to główne źródło dochodu. Bez ludzi znajdujące się tam hotele, restauracje i właściciele atrakcji nie będą w stanie się utrzymać. Region bardzo potrzebuje finansowego wsparcia, dlatego apelujemy, abyście odwiedzili Dolny Śląsk i w ten sposób pomogli.