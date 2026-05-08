Od soboty mieszkańców południowo-wschodniej części Wrocławia czekają poważne zmiany w organizacji ruchu. Rozpoczyna się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Mościckiego. Inwestycja, której koszt sięga 15 milionów złotych, ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Nowe rondo i infrastruktura dla pieszych oraz rowerzystów

Zakres prac obejmuje nie tylko remont wiaduktów, ale również budowę nowego ronda, drogi pieszo-rowerowej oraz chodników. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, to jedna z najważniejszych inwestycji w tej części Wrocławia, która ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

"Czekają nas zmiany i utrudnienia, ale ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części miasta" – zapewnił Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Etapowe prace i zmiany w ruchu

Prace zostały podzielone na etapy. Pierwszy z nich rozpocznie się już 9 maja i obejmie remont wiaduktów na ul. Gazowej. Zakończenie tego etapu planowane jest na koniec sierpnia, a całość inwestycji ma być gotowa do końca roku.

Już na początku miesiąca wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu – fragmenty ulic Koreańskiej, Ziemniaczanej i Boiskowej stały się jednokierunkowe.

Kluczowe zmiany nastąpią jednak 9 maja.

"Zamknięta zostanie ul. Gazowa. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum Wrocławia będzie możliwy przez ul. Karwińską i Konduktorską. Na skrzyżowaniu z ul. Buforową dopuszczony zostanie wyłącznie skręt w prawo" – poinformował Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej.

Utrudnienia dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z remontem wprowadzone zostaną również korekty w sygnalizacji świetlnej na ul. Buforowej, by zwiększyć przepustowość w godzinach szczytu. Kierowcy jadący z Brochowa w stronę Jagodna i wyjazdu z miasta będą mogli zawrócić na rondzie na ul. Buforowej.

Zmiany obejmą także skrzyżowanie ul. Karwińska – Opolska – Krakowska. Na ul. Karwińskiej lewy pas będzie przeznaczony do skrętu w lewo, a prawy do skrętu w lewo, jazdy na wprost i w prawo.

Na ul. Krakowskiej w kierunku Księża ruch będzie odbywał się jednym pasem obsługującym wszystkie relacje.

Urzędnicy apelują do kierowców o wybieranie innych tras, m.in. przez ul. Buforową, Wschodnią Obwodnicę Wrocławia czy Al. Armii Krajowej i Bardzką. Do Brochowa od strony centrum dojazd będzie możliwy tylko jednym pasem zarówno od ul. Krakowskiej, jak i Buforowej.

Zmiany nie ominą także komunikacji miejskiej.

Zmienione trasy będą miały linie 100, 124, 125 oraz nocna 245. W pierwszym etapie prac nie zmieni się trasa linii 114, a kursy szkolne linii 133 pozostaną bez zmian przez cały okres remontu.